«Me faltó hostigarlo, me tapó la nariz, no mantuve mi distancia», la explicación de Cristofer «el Látigo» González sobre su dolorosa derrota en Arizona

Todavía le costaba respirar y hablaba con una voz diferente, como si alguien le tapara la nariz con los dedos. Su rostro estaba muy golpeado, pero su espíritu aún mostraba señales de no darse por vencido, a pesar de la dolorosa derrota sufrida el pasado viernes en Phoenix, Arizona, contra el ahora nuevo campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Martínez, quien se impuso a Cristofer «el Látigo» González por nocaut técnico en el noveno asalto.

«Hay que aceptar que Martínez es un muchacho muy fuerte, tiene pegada, pero se me complicaron las cosas desde el segundo asalto. Un choque de cabeza la nariz provocó que se me tapara y tenía que andar respirando por la boca y eso me afecto mucho en el oxígeno. No hay otro pero, él es bueno y ganó bien su título. El réferi me fuera dado un chance en no pararla así. Como boxeadores nunca te vamos a decir que estamos mal, aunque esté mal no lo diré. Si estamos en esto es porque somos guerreros. He aprendido y visto de Alexis Argüello con la pelea de Aaron Pryor, Chico Corrales contra Castillo. Me hubieran dejado seguir un poco más. Si no respondí no fue porque estaba mal», indica González sentado en la cama del hotel al periodista Haxel Murillo de Boxnica.

Te puede interesar: Román «Chocolatito» González muestra su espectacularidad destrozando a un «bulto»

Después de la pelea, la recomendación médica fue bañarse durante una hora y esperar cuatro para poder dormir. «Me faltó hostigarlo más como tenía que ser, no mantuve la distancia, dejé que se me pegara, ahí es donde lograba darme. Hay que ir mejorando. Espero en Dios que me ponga otra oportunidad en el camino y buscaría como quitarme esa espina con Martínez», agrega el Látigo.

Lo mejor de González fue en el segundo asalto cuando logró tambalear las piernas de Martínez. «Logré conectarle dos veces seguidas. Se le bajaron los pies con el recto. Hay que ver si Martínez es fuerte o tendrá que ver si es con lo que salió anteriormente pegado que fue con Clembuterol es lo que lo mantiene fuerte y por eso trasladaron la pelea a Arizona», concluyó el excampeón nicaragüense, quien se tomará 20 días de los 30 recomendados para luego volver al gimnasio y empezar otra vez la carrera por un chance titular en cualquier organismo de las 112 libras.