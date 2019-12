Policía citó a mediación a madre que fue golpeada con un tubo en la cara

Juana Francisca Reyes de 64 años, quien fue golpeada con un tubo en la cara,por un hombre desconocido el pasado 12 de diciembre, mientras participaba en una protesta por la libertad de presos políticos, en el sector de Metrocentro, fue citada este lunes a una mediación en el Distrito Uno de la Policía, porque una vecina la denunció por supuesto asedio.

La citatoria le fue entregada el sábado 21 de diciembre en su casa de habitación en el barrio Jorge Dimitrov de Managua. Reyes le comunicó a la abogada Yonarqui Martínez que no se presentará a la mediación porque no ha asediado a nadie y porque en la cita sus apellidos no están correctos.

La abogada Martínez explicó que Reyes está en su derecho de no comparecer por las razones antes explicadas y porque se ve que hay una mala intención de la Policía. “La agredida fue Reyes por un hombre que le causó lesiones en la cara y esto si es un delito, no el invento del asedio que si fuera cierto es nada más una falta penal. Ella (Reyes) no está obligada a mediar porque no ha hecho nada”, expresó la abogada.

Policía no actuó

Se desconoce el nombre preciso de la denunciante, pero afirman es una miembro de los Comité de Liderazgo Sandinista (CLS) de su barrio.

La abogada Martínez explicó que darán seguimiento al caso de la agresión perpetrada contra Juana Francisca Reyes y verán si la policía investiga al agresor que sí cometió el delito contra la perjudicada, frente a varios policías que solo fueron espectadores de la agresión , pues no intervinieron ni para evitarla ni para arrestar al sujeto en flagrante delito.

Ese 12 de diciembre, día de la agresión a Reyes, miembros de la Alianza Cívica y manifestantes condenaron la agresión contra ella. El hecho ocurrió después que finalizó el foro de consenso de las reformas electorales en el hotel Intercontinental Metrocentro, cuando las madres de presos políticos intentaban realizar un piquete en las afueras del lugar.

Juan Francisca Reyes no tiene a ningún hijo preso, pero afirma es solidaria con las otras madres que sí tienen a sus hijos privados de libertad injustamente, por eso no se ha perdido ni una marcha de protesta social, plantón o piquete contra el régimen orteguista.