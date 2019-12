Obispo Mata celebra que Ortega haya cortado a la iglesia católica fondos del Presupuesto General 2020

Monseñor Abelardo Mata, portavoz de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), expresó este lunes que le alegra que el régimen de Daniel Ortega no haya incluido a la iglesia católica en la partida del Presupuesto General de la República para el 2020.

«Me alegra mucho que el gobierno se distancie de esta forma porque así nadie se ve obligado a rendirle pleitesía ni callándose por beneficios dizque da el gobierno cuando es obligación y no es el gobierno sino el Estado de Nicaragua que ha tomado compromisos, ejemplo, con el patrimonio histórico, lo que obliga a la iglesia manejar su propia partida para proteger su patrimonio», reaccionó el jerarca católico.

Mata insistió en señalar que el régimen de Ortega con su decisión de no asignar recursos para el patrimonio histórico de la iglesia católica, demuestra una vez más su estilo dictatorial.

«Pero es mucho mejor (que no hayan asignado presupuesto) porque se valen de eso para argumentar derechos, no solo sobre los ambientes sino también sobre las personas que están al frente de esos ambientes. Entonces mejor no tomar dinero de esta gente. Yo en lo personal celebro esto porque de esta manera nos separamos totalmente de ellos; es muy sano por el tipo de gobierno que hay», aclaró el Obispo Mata.

El recorte presupuestario también afectaría a las iglesias evangélicas, donde algunos pastores han mostrado su apoyo al dictador, mientras otros han guardado silencio sepulcro ante las atrocidades represivas de la dictadura.

En el presente año, el régimen orteguista aplicó una drástica reducción en el presupuesto de las instituciones religiosas, al asignarles solo 3.8 millones de córdobas en comparación a los 42.6 millones de córdobas contemplados inicialmente en 2018, cuyos recursos fueron distribuidos a 94 iglesias católicas y 79 evangélicas.

Castigo político

Por su parte monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua, expresó que el corte presupuestario 2020 que realizó el régimen orteguista solo es un “castigo político económico”, a las instituciones “menos importantes” para el dictador.

“Usted sabe que se recorta donde no se debe y se le da más dinero donde no se debe poner. Las ayudas fundamentalmente son para proyectos puntuales, a las catedrales muy grandes, que es difícil mantenerlas como la Catedral de León; pero no es que con eso (fondos) mantengan a las iglesias”, manifestó monseñor Avilés.

El líder religioso agregó que este actuar del régimen obedecen principalmente a las crisis económica que atraviesa el país, desde abril de 2018, y a las sanciones impuestas por Estado Unidos, por lo que los afectados siempre serán los que consideren adversarios.

“Desde luego recortan donde menos les importan, ahí están recortando y castigando políticamente, económicamente y ellos hacen recortes para mantenerse Si nos recortan, nosotros seguimos funcionando, además es dinero de impuesto, del pueblo mismo no es que gobierno nos esté haciendo un favor”, sentenció.

Monseñor Avilés una vez más repudió la manipulación de la religión que realiza la dictadura Ortega-Murillo en sus discursos, y expresó que utilizan “la palabra de Dios” para dirigirse a sus seguidores.

“Quieren manipular la religión y la palabra de Dios, su discurso es para sus seguidores (pero) el pueblo de Dios sabe cuando sus pastores le hablan, el pueblo sabe de dónde vienen la palabra de Dios, así que ellos hacen esas campañas para sus seguidores”, declaró.

Sin embargo, la dictadura ha destinado grandes cantidades de recursos a su policía, institución acusada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos que han protestado pacíficamente.