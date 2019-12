Jorge López, el chavalo que arrasó en el Nacional de Beisbol Juvenil AAA

Cuando el chavalo Jorge Elí López Rugama salió del estadio capitalino Jackie Robinson rumbo a su natal Matagalpa, necesitó de la ayuda de varios de sus compañeros por la cantidad de trofeos conquistados en el recién finalizado Campeonato Nacional de Beisbol Juvenil AAA (17-18 años) celebrado en Managua.

López se alzó con cinco trofeos individuales y además el trofeo del subcampeonato logrado por Matagalpa en dicha justa deportiva que duró cinco días.

A nivel individual, Jorge fue elegido el Jugador Más Valioso del campeonato, el campeón bate (.583), fue el líder en cuadrangulares conectados (2), líder en carreras empujadas (8). Y además integró el equipo Todos Estrellas al ser nombrado el mejor receptor.

«Sabía que algunos lideratos podía llevarme pero no tantos», contó con asombro Jorge.

El atleta norteño afirma que no es la primera vez que compite en un campeonato nacional, pero que si es la primera ocasión que gana tantos lideratos y que además se lleva el subcampeonato.

«El juego más duro de este campeonato fue el que tuvimos contra Estelí, pero hicimos el trabajo y le ganamos», manifestó Jorge.

El juego al que se refiere Jorge fue al que le ganó Matagalpa a Estelí 1-0 con un hit impulsador de Carlos Martínez en la tercera entrada.

Desde pequeño

Fue a los siete años que López empezó a tener contacto con el beisbol, jugando en categorías infantiles y juveniles.

«Fue gracias a mi papá Jorge López que me llevó a los campos de beisbol, pues él también jugó beisbol. Del beisbol me gusta todo. Desde pequeño siempre he sido receptor, es lo que me ha gustado», contó López.

En septiembre del presente año, López fue parte de la Selección Nacional de Beisbol Sub-18, que compitió en el Mundial de Beisbol, de dicha categoría, en Corea del Sur.

«Representar a Nicaragua fue una experiencia bonita, espero hayan más oportunidades», expresó el chavalo norteño.

En el 2020, López afirma seguirá con sus estudios de secundaria en tercer año, los cuales complementará con el Campeonato Nacional de Beisbol Superior, en donde debutó este año con Matagalpa.

Y en un futuro no muy lejano, el pelotero espera jugar en la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN).

La semana pasada, en la asamblea extraordinaria celebrada por la Asociación de Cronistas Deportivos de Matagalpa decidió elegir a López como Atleta del Año 2019, según informó el periodista norteño Dilson Montenegro, elegido a su vez el narrador del 2019.