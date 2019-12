El habilidoso niño de baloncesto del complejo deportivo de la Colonia 14 de septiembre

Suena el pito y el niño Joshua Aron Avilés Morales inicia su batalla en la cancha de baloncesto del Complejo Deportivo Hugo Chávez, ubicado en la Colonia 14 de Septiembre, de Managua. Joshua corre a toda máquina, se ubica cerca del aro, pide el balón, tira pero le propinan una tapa. Joshua cae, se levanta y reinicia su batalla.

Ver jugar a Joshua es un agasajo, tiene apenas seis años y es el más pequeño de todos los que compitieron en el I Campeonato Relámpago 2019 Colonia 14 de septiempre realizado reciemente, de ahí su apodo «chiqui».

«No me da miedo jugar con chavalos grandes. Lo que más me gusta del baloncesto es correr y tirar al aro», cuenta Joshua, mientras rebota el balón, luego se lo pasa por la cintura y entre sus piernas.

«Lo que sé me lo ha enseñado el profesor Alvin», dice Joshua, quien habita en el barrio Omar Torrijos, que colina con la Colonia 14 de Septiembre.

El medallista de oro del baloncesto pinolero, Alvin Camacho, es el que enseña baloncesto en dicho complejo y se muestra impresionado del talento de Joshua.

«Joshua es impresionante. Es un muchachito de los pocos que le ponen interés ciento por ciento al baloncesto. Se pone a jugar con los grandes y encesta canastas y es ahí cuando la gente se queda sorprendida sobre todo por su tamaño. Su mamá siempre anda con él y es bueno recalcarlo. Joshua es fundador de la academia», relató Camacho.

Mientras Joshua encanta con su juego, en una banca de concreto de dicho complejo se encuentra Luisa Morales, quien además de observarlo, aplaude a su hijo y lo anima a cada momento.

«Joshua es el tercero de cuatro hijos. Antes jugaba futbol, pero desde hace dos años le gusta el baloncesto. Me impresiona como juega porque como es chiquito, ni yo ni nadie esperaba jugara así», confiesa la orgullosa madre.

Morales cuenta que Joshua practicó primero futbol, y luego baloncesto. En su casa, Joshua tiene un balón, pero sin piel y está ponchado, pero es con el que practica todo el tiempo.

«A Joshua le gusta el baloncesto y creo que si le pone amor podría seguirlo jugando cuando sea más grande», dice la mamá.

Como la mayoría de atletas, Joshua proviene de una familia humilde «Ahorita para el campeonato le ayudaron con su uniforme. Lo que estamos en búsqueda es de unos zapatos para que juegue. La pelota que tenía se le ponchó, pero con esa practica, pues frente a la casa hay una cancha de baloncesto y ahi entrena todos los días», confesó Morales.

Joshua fue llevado por su hermana Rachel (12) al complejo deportivo para jugar baloncesto.

«Cuando los veo jugar me emociono, grito para apoyarlos. No me esperaba que a ellos les gustara el deporte», finalizó la madre de Joshua, cuyo papá es Ernesto Avilés.