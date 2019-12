Román «Chocolatito» González a su llegada a Nicaragua: «Estaré 15 días en el país, tengo una pelea importante a finales de febrero»

Román González llegó este miércoles procedente de Japón, dejando titulares interesantes de cara al 2020. “Estaré 15 días en el país y luego retornaré a California al campamento”, aseguró. Además agregó que “a finales de febrero tengo una pelea importante”. Lo que necesitó Chocolatito después de ser noqueado por Rungvisai en 2017 lo está teniendo dos años después: planificación. Y en reiteradas ocasiones señaló a su promotor Akihiko Honda como el responsable de su nuevo renacer a sus 32 años.

También Chocolatito mandó un mensaje entrelíneas: “Cada vez que tengo un campamento o preparación buenísima, me hace salir con las manos en alto”, como si se quejara de lo ocurrido a manos del tailandés. “Me sentí bien, no tuve problemas ni en la pelea ni en el campamento. Mi sueño es volver a ser campeón mundial. En el campamento me mantuve en 121 y 122 libras y el día del pesaje comí sin mayores consecuencias. El día de la pelea subí en 125 libras”, comentó González.

Sobre su futuro destacó: “Uno de mis planes es que me voy a casar, pero en el boxeo es buscar un título y el señor Honda está planeando todo. Ioka, el Gallo y Yafai son los rivales que me interesan, quiero ser campeón y luego unificar contra el Gallo. Con Ancajas no”. Todo indica que rechazarán la oferta del vicepresidente de Top Rank, Carl Moretti. No obstante, tomarían el camino de Yafai, campeón de la AMB, quien pelearía a finales de enero contra Estrada pero ese combate se canceló por la lesión del mexicano.

“Solo vengo de visita al médico, estaré 15 días en el país y me regresaré al campamento. A finales de febrero tengo una pelea importante. Me comprometí con Honda que en cuanto llegáramos a Nicaragua estaría en el gimnasio”, explicó. Sobre su entrenador, Marcos Caballero, Román comentó: “Es un buen entrenador, cocina muy bien. Es parte de la familia”.

Con relación al combate no ocultó lo débil del oponente. “Quería caminar un poco más pero la esquina me dijo que ya sabía lo que había que hacer, en el segundo asalto cuando me quedé un poco me dijeron: ‘¿qué te pasa? No estás en los guanteos, acabalo’ y lo terminé. Mi próximo combate sería en Japón. En Estados Unidos no, mejor en Japón. Es mi segunda casa y la gente me conoce, pero Honda es el que manda”, concluyó.