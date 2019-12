Filipinas: tifón Phanfone causa al menos 16 muertos

Al menos 16 personas han muerto en Filipinas, y doce más están desaparecidas, a causa del tifón Phanfone que golpeó la región central del país el día de Navidad (25.12.2019) con fuertes vientos e intensas lluvias.

La mayoría de los fallecidos se registraron en Batad, en la provincia de Iloilo, en el noreste de la isla de Panay, donde una familia fue arrastrada por una avenida de agua, según dijo personal del servicio provincial de emergencias.

Typhoon Phanfone was tracked at position 13.1,118.6 with 90mph WNW winds #Phanfone #hurricane https://t.co/qXs3ImPQeU pic.twitter.com/WYiZEKDvXG

— My Hurricane Tracker (@HurricaneiOS) December 26, 2019