Sacerdote Edwing Román: “Nicaragua está pariendo una nueva historia»

Cientos de velas iluminaron el camino hacia el altar mayor de la Iglesia San Miguel Arcángel, que pese a tener 41 días sin conexión eléctrica, el padre Edwing Román ofició la misa de Noche Buena, en la que comparó el sufrimiento que vive Nicaragua bajo la represión estatal con los dolores de una mujer en labor de parto, ya que al final, el dolor pasa y nace un nuevo ser, así como la historia de la nueva Nicaragua.

“Nicaragua está pariendo una nueva historia, y por eso hay dolor, por eso hay angustia, por eso hay sangre, hay sufrimiento porque Nicaragua está pariendo una nueva historia; pero con el parto dice Cristo la mujer que le llega la hora sufre, pero cuando ha nacido ese nuevo hombre, cuando ha nacido se le olvidó todos aquellos dolores, a esa mamá, porque se alegra haber traído al mundo un nuevo ser”, expresó en la homilía.

Cientos de fieles llegaron a escuchar el mensaje de Noche Buena al templo católico, que vive bajo constante asedio de agentes de la Policía Orteguista, parapoliciales, y fanáticos del régimen. Desde antes de las 6:00 p.m., las familias empezaron a colocar las velas sobre vasitos de poroplast adornados con una cinta azul en el centro. La iluminación de las velas destacó en toda la Iglesia, donde la gente, gritó desde sus asientos sus peticiones: “por los presos políticos”, “por los caídos”, “por las madres”, “por los exiliados”, “por los que no tenemos trabajo”, decían, y al unísono, todos respondían: rogamos al Señor.

El sacerdote Román recordó en sus oraciones la anhelada libertad de Nicaragua, la libertad de los presos políticos que injustamente están encarcelados, los más de 80 mil exiliados y la memoria de las víctimas mortales por la dictadura orteguista.

Procesión con la bandera de Nicaragua y el Niño Dios

Después de la comunión y la bendición el sacerdote Román realizó una procesión en torno al parque San Miguel, donde permanecían unos cinco antimotines. Con la bandera de Nicaragua en sus manos cubrió la imagen del Niño Dios y lo cargó durante el corto recorrido. Aseguró que, quizás, la situación del país pareciera no tener una resolución, pero Dios sacará adelante a Nicaragua.

“Lo que ahora parece, quizás un callejón sin salida, ya Dios lo tiene marcado, ya Dios los tiene un punto de llegada con una esperanza. Esta noche es para pensar con optimismo de que no sabemos por donde, pero Dios sacará a flote nuestra patria”.

“Hermanos, pasarán estos sufrimientos, claro que pasarán, no estamos condenados a ellos. Pasará. La alegría que nos quedará será que a en esa hora del parto fuimos cristianos fieles, que no traicionamos a la Iglesia que fundó Cristo, que no vendimos nuestra conciencia, que no señalamos ni vendimos a un hermano, que no torturamos, que no matamos a nadie, ni fuimos complices de crímenes, pero si fuimos cristianos aferrados a la fe en Cristo, que no los dejó vencer el miedo, y asistimos en este momento a Nicaragua de sus dolores de parto (…)».