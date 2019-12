Secuestran a exiliado nicaragüense en la frontera de Peñas Blancas

El joven Kevin Gerardo Román, quien estaba exiliado en Costa Rica, fue secuestrado el 24 de diciembre en la frontera de Peñas Blancas cuando regresaba al país, denunció Ciudadanos por la Libertad en su cuenta de Twitter.

Kevin, originario de Jinotepe, era miembro de Ciudadanos por la Libertad de Carazo, y se disponía a entrar al país para pasar la Navidad con su familia.

Este joven, desde el exilio, era muy activo en las redes sociales contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En los tribunales se le acusó de varios delitos y se le giró orden de captura, pero con la cuestionada Ley de Amnistía, fue exonerado de los cargos que se le imputaban.

Iris Román López, madre del exiliado, dijo a LA PRENSA que desconoce quiénes fueron las personas que lo secuestraron. “Solo sé, que él venía de Costa Rica y no sé cuáles eran sus intenciones, si se venía a quedar o solo a estar por un tiempo”.

Agregó que se dio cuenta del secuestro por medio de las redes sociales y que en ese instante trató de comunicarse vía telefónica con él, pero que le fue imposible. “Él miraba mis llamadas y no me contestaba, entonces me imaginé que lo habían capturado”, relató.

Román salió de Costa Rica a las 5:30 de la tarde de este reciente martes y aparentemente pretendía pasar la Navidad con su familia. Su visita a Nicaragua, era también para darle una sorpresa a su progenitora, a quien tiene más de un año de no ver.

“La última comunicación que tuve con él, fue tipo 10:00 de la noche y de ahí ya no supe más, los mensajes ya no le llegaban, quizás ya no tenía señal o internet”, detalló Román, quien espera que las autoridades policiales, del Ejército o de Migración, le informen de la detención de su hijo.

Lea también: Retorno de algunos exiliados arriesga el asilo de miles de migrantes nicaragüenses

Rommel Román, presidente Ciudadanos por la Libertad de Carazo y tío de Kevin, dice que aún no saben dónde tienen al joven. «Estamos preocupados y temiendo por su vida, porque aquí te desaparecen y luego apareces muerto», dijo don Rommel.

😔 noticia tragica. Por favor ayudeneme a difundir esta foto. Mi Hermano de lucha Kevin Román quién se encontraba exiliado en costa rica ayer fue secuestrado en peñas blancas cuando se regresaba a nicaragua. Exigimos ala policia sandinista que se le respete su integridad fisica. pic.twitter.com/qaXppIuZKQ — Harvin Lesage (@HarvinLesage) December 25, 2019

Kevin salió en julio de 2018 a Costa Rica, a raíz de la toma de Jinotepe por la policía orteguista, antimotines y los parapoliciales, «se fue porque temía por su vida», dice su tío.

Puede interesarle: El calvario hacia el exilio de Leticia Gaitán, periodista de 100% Noticias, perseguida por el régimen de Ortega

El joven solo le había informado a una tía que vendría al país el 24 de diciembre para pasar en familia, ella le dijo que no viniera mejor, porque este régimen no cumple sus promesas de que los exiliados podían volver al país con garantías.

La policía sandinista no descansa ni respeta ningún día, han secuestrado a Kevin Román en el sector de peñas blancas, quien se encontraban exiliado en Costa Rica. Exigimos su libertad ya y respeto a sus derechos.#SOSNicaragua @PauloAbrao#LibertadParaLosPresosPoliticos pic.twitter.com/3GHX7O0yVe — Mov. Nac. Auto-Convocado Masaya (@ConvocadoMasaya) December 25, 2019

Según el tío, Kevin al llegar a la frontera y estar en manos de migración fue detenido, aún no saben nada de él.

Por su parte los activistas de Carazo exigen la liberación del joven, y hacen un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos para que brinden acompañamiento a la familia de Kevin.