Cruz Roja Nicaragüense no reporta personas quemadas por pólvora este 24 de diciembre

Al menos de manera oficial, en Nicaragua no hubo personas quemadas por la manipulación de pólvora durante todo el 24 de diciembre y mediodía del 25.

Virginia Madrigal, directora nacional de socorro de la Cruz Roja Nicaragüense, informó que igual ocurrió en la Navidad de 2018, “ni el 7 y 8 de diciembre, ni 24 y 25 de diciembre”.

Esto crea un precedente positivo en las fechas porque en años anteriores era alarmante el número de personas quemadas por pólvora, principalmente en menores de edad. Además del nivel de quemadura que presentaba por falta de supervisión de personas adultas.

Por otro lado, en el reporte de la Cruz Roja, compartido este miércoles, entre el 24 y mediodía de 25 se brindaron cien atenciones en todo el territorio nacional, de las cuales 22 fueron accidentes de tránsito. Solo en Managua ocurrieron 13 pero ninguno que dejara fallecidos.

Inspecciones de los bomberos

Para evitar tragedias con la pólvora, al menos en los centros de distribución, la Dirección General de Bomberos realiza inspecciones en los puntos autorizados por ellos mismos.

Las visitas de los bomberos a los centros de venta de pólvora es garantizar que los vendedores apliquen las recomendaciones dictadas previamente, como señalización, barril con agua, correcta instalación eléctrica y extintores cerca para sofocar el fuego que podría producirse.

En Managua, los sitios acondicionados y permitidos por la Dirección General de Bomberos para la venta de pólvora al menudeo son: barrio Tierra prometida, rotonda La Virgen, la dupla de Carretera Norte (sector del Ministerio del Trabajo), Parque Bartolomé, pista El Dorado y costado sureste de la laguna de Tiscapa.

Prohibiciones del régimen

Desde diciembre de 2018, la Policía Orteguista mantiene prohibida la distribución y venta de morteros, bombas “mata suegras” y carga cerrada de vara.

La restricción policial se da en un contexto de crisis sociopolítica, que estalló en abril de 2018. En los primeros meses la mayoría de los manifestantes utilizaban los morteros y bombas “mata suegras”.

Los vendedores de pólvora han reconocido que estos productos no son los que más ganancias dejan, no obstante han criticado la exigencia de no ofrecerla al público que ya es tradición quemar pólvora para la Gritería, Navidad y Fin de Año.