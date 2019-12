Narices rotas, fracturas de quijada y hasta lesiones cerebrales: las heridas cada vez más comunes a causa de los teléfonos inteligentes

¿Estás leyendo este artículo en tu celular mientras caminas por la calle?

Puede que tú no, pero mucha gente no solo camina sino que también cruza la calle sin sacar la mirada de su teléfono móvil.

Y, esta tendencia, se traduce en un aumento marcado en las últimas décadas en las heridas de cabeza y cuello provocadas por esta actividad, según reveló un estudio llevado a cabo en Estados Unidos y publicado en la revista JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

«Yo crecí en Nueva York y recuerdo cómo, antes, uno caminaba y se saludaba con la gente, se miraba. Ahora, todo el mundo camina mirando el teléfono», le dice a la BBC Boris Paskhover, cirujano plástico especializado en reconstrucciones y autor principal de la investigación.

Golpes en la cara

El tipo de heridas abarca desde laceraciones, hasta traumatismos cerebrales y daños en órganos internos.

«En mi experiencia personal he visto narices fracturadas, laceraciones. Tuve una paciente a la que había atropellado un auto por estar mirando su celular, y tenía la mandíbula fracturada. También he visto heridas traumáticas en el cerebro», explica el especialista.

«Si no miras mientras caminas, te puedes chocar con cualquier cosa»

El estudio analizó datos recabados entre 1998 y 2017, y observó que alrededor de 2007 -el año en que se lanzó el primer iPhone- subieron notablemente las heridas por el uso del celular.

Los problemas de salud causados por los celulares y cómo evitarlos

Pero si la telefonía celular nos acompaña desde hace rato, ¿por qué el aumento en el número de heridas se ha manifestado más recientemente?

En opinión de Pashkover, se debe a que antes, los celulares eran simplemente teléfonos que uno podía llevarse con uno, pero, en los últimos años, se han convertido en «plataformas mediáticas móviles donde miramos las pantallas, pero que ya no usamos como teléfonos».

Leyes

El grupo más afectado, explica, son los jóvenes de entre 13 y 29 años.

La mayoría de los heridas, aclara el estudio, no fueron de gravedad.

Paskhover cree, de todos modos, que las cifras no revelan la verdadera incidencia de esta clase de accidentes.

Según el médico, mucha gente no reporta las causas del accidente porque no quiere reconocer que lo que le ocurrió fue porque no estaba prestando atención, y opina que si se implementan medidas, se puede reducir el número de estos accidentes.

«Creo que se pueden hacer varias cosas (para reducir el problema), por ejemplo hay varios lugares en EE.UU. donde es ilegal usar el teléfono cuando cruzas la calle», dice.

