¿Dónde estuvo detenido?, ¿qué le preguntaron?… El relato del exiliado secuestrado en Peñas Blancas

Kevin Román, el exiliado político de Jinotepe que fue secuestrado en la frontera de Peñas Blancas, dijo a LA PRENSA que se disponía a ingresar al país de manera ilegal cuando fue retenido por miembros del Ejército de Nicaragua, que luego lo entregaron a la Policía Orteguista (PO).

“Cuando a mí me agarran eran las 12:00 de la noche (del 25 de diciembre) y me meten a una casetita de plástico. Me dicen que me quite toda la ropa, pero cuando me bajo el pantalón se me caen las dos camisetas y el muchacho que me requisaba me dice: ahora estás hasta la verga (…), me quitó mi teléfono y me pidió la contraseña para buscar información”, dijo Román, quien asegura que las camisetas las había ocultado dentro de su pantalón pues llevaban impresos los rostros de la expresa política Delmis Portocarrero y otra de la fallecida estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Lima.

Román agrega que tras su detención ilegal, lo trasladaron a un puesto de mando, donde durmió en una banca. El miércoles, a eso de las 10:00 de la mañana, cuenta que un miembro del Ejército lo interrogó. “Me pidió todos mis datos personales y me preguntaba si yo anduve en las marchas y tranques. Yo no me negué, porque además ya habían visto en mi teléfono toda la información y fotos donde yo he andado. En las marchas y plantones de Jinotepe y las que hacíamos en Costa Rica”, contó Román.

Lea además: Mike Pompeo recibe carta de senadores de EE.UU. que piden revisión de estrategia de sanciones contra Ortega

Una hora después, Román fue trasladado a la delegación policial del departamento de Rivas y fue sometido a otro interrogatorio. Ahí estuvo detenido aproximadamente una hora en una celda y luego fue transferido a la Policía de Jinotepe, donde también se le interrogó.

Román tenía un año y cinco meses en el exilio, ya que participó en las manifestaciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Carazo y según dijo su tío, Rommel Román, «se fue porque temía por su vida”.

«Te vamos a aplicar tu amnistía»

El refugiado político dijo además que el comisionado Julio Cruz, jefe del área de Inteligencia de la Policía Orteguista de Carazo, ya lo había identificado y fue quien lo llegó a traer a Rivas. “Me dijo: corriste con suerte y te vamos a aplicar tu amnistía, pero ya sabés aquí no vas a venir a desestabilizar…» relata.

Román fue liberado entre las 6:00 y 6:30 de la noche del miércoles 25 de diciembre y fue llevado hasta su casa en una patrulla por Cruz y otros agentes policiales. Asegura que ha recibido amenazas de fanáticos orteguistas, pero dice que no teme porque Dios está con él.

Puede interesarle: Los «cañonazos» del orteguismo y las posiciones excluyentes de opositores, principales amenazas para la Gran Coalición

Por el momento Román pasará unos días con su familia, el motivo por el cual regresó a Nicaragua, pero regresará a Costa Rica a seguir manifestándose contra de la dictadura. “Sigo en la lucha hasta la muerte, hasta que se vaya el dictador”, sostuvo. Sus pertenencias, entre documentos legales, celular y ropa, le fueron entregados.