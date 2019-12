Zona de Strikes: La extraña grandeza de Clayton Kershaw

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Ahora que se hace el recuento de la década que está concluyendo, ESPN elaboró un trabajo sobre los más destacados jugadores de las Grandes Ligas y cuando se habló de los abridores más brillantes, Clayton Kershaw, de los Dodgers, fue la escogencia como el número uno.

En este período, Kershaw ganó tres premios Cy Young y finalizó entre los primeros cinco con más votos para este galardón durante siete años consecutivos. Ganó un título al Jugador Más Valioso, una triple corona y en tres campañas su efectividad terminó por debajo de 1.83.

Su rival más complicado fue Max Scherzer, el consistente derecho de Washington, quien al igual que el zurdo californiano, ganó tres premios Cy Young y terminó entre los primeros cinco con más votos en siete años seguidos. Además, ganó 161 juegos, por 154 de Kershaw.

Sin embargo, en dominio propiamente dicho, como efectividad (2.44 vs. 3.20), Whip (1.00 vs. 1.09) y FIP (2.74 vs. 3.13), entre otros indicadores que miden a más profundidad lo que se hace desde la colina, Kershaw supera a Scherzer durante estos diez últimos años.

El gran inconveniente de Kershaw sigue siendo su fragilidad en la postemporada, y a pesar de la consistencia de sus cifras, ahí es donde se agranda la figura, por ejemplo, de un Sandy Koufax, quien más que respetado, es venerado entre los más fervientes dodgeristas.

Después de 12 años, Kershaw tiene 169-74 y 2.44, el cual luce mejor que el 165-87 y 2.76 de Koufax. Kershaw tiene más ponches en menos entradas lanzadas (2,464 en 2.274.2 innings) que Koufax (2.396 en 2,342.1 innings), pero Sandy tuvo 4-3 y 0.95 en playoffs contra 9-11 y 4.43 de Clayton.

Es decir, no hay duda que Kershaw ha sido el más dominante tirador de los últimos diez años, pero su ascenso a la cima entre las figuras de los Dodgers, sigue siendo un reto. Su inhabilidad para trasladar su dominio de la fase regular a los playoffs, provoca un hueco en su perfil.

En los días de Koufax, se pasaba directamente a la Serie Mundial. Su récord de 4-3 y 0.95 es solo en Series Mundiales y ahí ganó dos veces el premio al Jugador Más Valioso, con tres coronas para los Dodgers. Kershaw en Series Mundiales tiene 1-2 y 5.40 y aún busca su primer título.

Kershaw tiene 5-4 y 3.99 en Series Divisionales, mientras que en Series de Campeonato acumula 3-5 y 4.61. De modo que es difícil poder apreciar su aporte de forma decisiva para los Dodgers en la persecución de un cetro que buscan desde 1988. Es extraño que eso pase con Kershaw.

En una ocasión, discutía sobre Koufax o Kershaw con el exlanzador cubano de Grandes Ligas, Pedro Ramos. El debate iba muy parejo, pero Ramos zanjó la discusión cuando preguntó, ¿a quién le darías la bola para abrir el séptimo juego de la Serie Mundial entre esos dos?

Edgard Rodríguez en Twitter: @EdgardR