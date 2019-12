Los 32 «parches» económicos que Daniel Ortega impuso para afrontar la recesión y que no han servido para nada

Al menos 32 medidas económicas ha implementado el régimen de Daniel Ortega en los últimos 21 meses para afrontar casi dos años de recesión económica, que lejos de resolver la crisis han dejado graves secuelas en la calidad de vida de los nicaragüenses, han dañado las empresas, agravado el desempleo y profundizado la corrupción.

Analistas temen que los afectos de algunos de estos ajustes se extiendan hasta 2021, incluso más allá si no logra una transición democrática en Nicaragua, que permita derogarlas, principalmente las relacionadas con la Seguridad Social, la tributaria y las diseñadas para escapar de las sanciones de Estados Unidos, entre otras.

«Todos los intentos que ha hecho el Gobierno han sido fallidos, no han dado los resultados que ellos estaban esperando, porque el problema es que la mayoría de los intentos han sido en el sector económico y social, sin embargo, el problema es político y cualquier medida que tomen en el sector económico y social lo que hacen es parchar porque no están solucionando el origen de la crisis», afirma el analista económico, Róger Arteaga.

Según un registro de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), del total de medidas adoptadas en los últimos dos años 20 fueron aplicadas en el 2019, año en que se espera que la recesión toque fondo con un desplome del Producto Interno de 5.7 por ciento- estimaciones del FMI-, superior al 3.8 por ciento en el 2018.

Si bien la mayoría de las medidas- 13 en total- están dirigidas a evitar el colapso del sistema financiero nacional, tres de las 32 han dañado severamente a las empresas y los hogares, aumentando la pobreza, reduciendo drásticamente la liquidez de los negocios y profundizando el desempleo.

Los tres mayores parches del 2019

Los «parches» más severos aplicados por Ortega este año están relacionados con la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, ajuste al reglamento de la Ley de Seguridad Social, así como el encubierto tarifazo eléctrico, que han encarecido casi un 20 por ciento la factura de los hogares. Además en el campo eléctrico, el régimen ordenó más poder para perseguir y castigar a los morosos, así como marchar su récord crediticios.

«Ambas medidas son de carácter recaudatoria; la primera está dirigida a aumentar los ingresos del Gobierno central ante la necesidad de financiamiento en el 2019; y la segunda está dirigida a a garantizar la solvencia del INSS», explica Funides.

Pese a los tres duros ajustes que significaron estas medidas, ninguna ha logrado cumplir con su objetivo. La fiscal ha profundizado la recesión y provocado el cierre de empresas, principalmente pequeñas y medianas; la de la Seguridad Social no logró resolver la crisis financiera del instituto y se prevé en el 2020 un déficit mayor a los 3,400 millones de córdobas; y el tarifazo eléctrico sigue sin resolver los problemas de liquidez que afronta la distribuidora eléctrica.

A criterio de Arteaga cuando se dé una transición democrática, la nueva Asamblea Nacional debe derogar de inmediato la reforma tributaria y de Seguridad Social, porque «quien más ha sufrido por estas medidas es el pueblo y el sector privado, porque pareciera que estas medidas estaban encaminadas a castigar al sector privado».

También este año se aplicó una rebaja en la tasa de deslizamiento de 5 a 3 por ciento, que si bien el Gobierno la vendió como un alivio para una economía agobiada por la inflación, lo cierto es que hay grandes perdedores por el lado de las familias y pensionados, y como ganador es el gasto público, principalmente por el lado del pago de deuda pública externa y con mantenimiento de valor.

Protegen a la banca, para aparentar control

Uno de los sectores que estratégicamente el régimen de Ortega ha protegido es el sistema financiero nacional, porque, según Arteaga, si este hubiese colapsado la economía se hubiese requebrajado por parejo y no podría aparentar, como ocurre ahora, que aún mantiene a flote las actividades económicas.

«Si el sistema financiero colapsa, colapsa todo el país. En teoría y en la práctica, los sistemas financieros son la columna vertebral de todo sistema económico y político y eso lo sabe el Gobierno», afirma el también exgerente regional del BCIE.

En el 2018 fueron ocho medidas dirigidas, principalmente, ha asegurar que la banca pudiera hacer frente a la salida masiva de depósitos, situación que amenazaba con llevar a la quiebra a algunas entidades en caso que el Banco Central de Nicaragua no les inyectara liquidez en forma de préstamos temporales.

No obstante, algunas medidas aplicaron con tal discreción que crearon pánico entre los nicaragüenses, como acrecentaron los problemas de la banca, como por ejemplo, cuando las autoridades del BCN anunciaron cambios en la tarifa que cobraba al sistema financiero por la venta de dólares y euros. «A pesar que la tarifa se mantuvo en 1 por ciento, esta medida generó incertidumbre en los agentes económicos, ya que se interpretó muy temporalmente como una potencial modificación del régimen cambiario», recuerda Funides.

Los temores a una eventual devaluación del córdoba, ocasionaron que la fuga de depósitos se acelerara, lo que obligó al BCN ha emitir una nota aclaratoria, que no mitigó por completo el miedo.

Otra medida fallida fue la creación de los Títulos de Inversión que anunció el BCN, para intentar captar parte de los más de 1,300 millones de dólares que de la banca se habían fugado. En el 2018, entre septiembre y diciembre, apenas se habían logrado colocar 1.5 millones de córdobas y 336 mil dólares, una minoría respecto a lo que la banca había perdido.

Si bien hoy la banca se encuentra más estable, particularmente en lo relación con la salida de depósito, lo cierto es que esta aún no logra los niveles de 2017 y el crédito se encuentra atrapado en las bóvedas bancarias.

Para destrabar el crédito se requiere recobrar la confianza y atraer inversión, le advirtió el Fondo Monetario Internacional al Gobierno en noviembre pasado. «Restaurar la confianza y los flujos de financiamiento externo son críticos para evitar una mayor contracción del crédito y el empleo, los que podrían continuar frenando la inversión y el consumo, lo cual implica un obstáculo significativo a la actividad económica», le dijo.

Mayor endeudamiento público

De hecho ante el cierre del grifo del financiamiento externo, ocasionó que el régimen de Ortega se volcara a buscar créditos comerciales y a echar mano de los préstamos que tenía en caso de emergencia.

En total, el Gobierno activó cinco línea de financiamiento externo, por el orden de los 1,086 millones de dólares, principalmente en el 2019. No obstante, no todos resultaron positivos. En febrero de este año, con urgencia la Asamblea Nacional aprobó un préstamo por 100 millones de dólares con Taiwán, pero hasta ahora ese dinero no ha sido desembolsado.

El mayor endeudamiento ha sido con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el que se afirmaron tres préstamos y se activó un fondo de emergencia 200 millones de dólares para apoyar las reservas internacionales. Solo en noviembre de este año, se contrataron dos préstamos por 585 millones de dólares.

También se hicieron ajustes en los lineamientos de endeudamiento público, en el que se incrementó el límite máximo de endeudamiento del Gobierno central.

Medidas para encubrir la corrupción

Las dos polémicas leyes dirigidas a escapar de las sanciones de Estados Unidos y encubrir la corrupción están enfocadas en primero intentar endosar a los nicaragüenses un deuda 743 millones de córdobas para comprar a Bancorp,el banco de Albanisa que fue castigado por EE.UU.

En marzo del 2019 Ortega ordenó convertir al Bancorp en el Banco Nacional, pero al mes siguiente el Departamento del Tesoro dejó «muerta financieramente» a la entidad al incorporar a ambas entidades a la lista negra, por lo que la ley aprobada por los diputados nunca se concretó debido a que no se publicó en La Gaceta, convirtiéndose así en una medida fallida del orteguismo.

A las puertas de finalizar el año, el régimen volvió a impulsar una nueva jugada legal: nacionalizar los inventarios de combustibles de DNP Petronic, la cual fue alcanzada por las sanciones de Estados Unidos el 12 de diciembre. Aún no está claro si la familia Ortega Murillo pudo salvar parte de su capital invertido en el negocio y si se logró resolver los riesgos de desabastecimiento de combustibles que ciernen sobre el país, luego que esta petrolera queda inhabilitada para importar petróleo y sus derivados.

Al respecto, Arteaga propone que las empresas vayan documentando las pérdidas económicas que han ocasionado las medidas fallidas del Gobierno y que luego en un nuevo gobierno reclamen indemnizaciones, que sean subsanadas con la recuperación de la riqueza que se ha fugado a través del entramado de corrupción del orteguismo, como los 3,500 millones de dólares provenientes de la cooperación de Venezuela.

Hostigamiento al sector empresarial

Y pese a que el FMI le indicó al Gobierno que para recuperar el crecimiento económico, era fundamental recobrar la confianza, el régimen impulsó medidas que han agravado la incertidumbre. El año pasado ordenó crear a la Empresa Nicaragüense de Importación y Exportaciones, Enimex, que entraría a competir con el sector privado en el negocio del comercio exterior.

«No hay ninguna intención de resolver de resolver el problema política, sino ponerle parche a la situación económica del país», señaló Arteaga.

A continuación cada una de las 32 medidas económicas:

En 2019:

Reforma paramétrica del reglamento de la Ley de Seguridad Social. Reforma a la Ley de Concertación Tributaria Se crean los títulos de valores gubernamentales, para que BCN pueda hacer transferencia a Hacienda para subsanar necesidades temporales de caja del Gobierno central. Se contrata préstamo por 100 millones de dólares con el Banco de Importación y Exportaciones de China Taiwán. Se aprueba ley para comprar Bancorp y crear el Banco Nacional con sus activos. Se norma la reforma a la norma de gestión de riesgo crediticio para instituciones de microfinanzas. Se emite normativa sobre las obligaciones de reportes de los sujetos obligados a la Unidad de Análisis Financiero. Norma temporal para el diferimiento de provisiones de cartera de crédito. Siboif emite normas temporales para tarjetas de crédito. Préstamo por 201 millones de dólares por parte del BCIE. Aumento drástico de la tarifa eléctrica en el 2019 Autorización para que la distribuidora persiga y embarga a los morosos que consumen más de 300 kilovatios mensuales y les dañe su récord crediticio. Decreto de modificación de los lineamientos de endeudamiento público 2019 para aumentar los límites máximos de endeudamiento del Gobierno central. Decreto presidencial de los lineamientos del endeudamiento público 2020. Otra modificación del encaje legal y de operación de reporto. Congelamiento del salario mínimo 2019 y del ajuste del 5 por ciento del salario de los trabajadores del Estado. Disminución de la tasa de deslizamiento anual de 5 a 3 por ciento. Se aprueba préstamo por 334 millones de dólares con el BCIE. Se aprueba otro préstamo por 251 millones de dólares con el BCIE. Nacionalización de los inventarios de combustibles de DNP Petronic.

En 2018: