Venezolanos preocupados por un 2020 con más apagones

El año 2019 en Venezuela estuvo marcado por el agravamiento de la crisis del sistema eléctrico. De acuerdo a una asociación dedicada a monitorear las fallas que se registran a diario en el país, la situación aún está lejos de recuperarse en su totalidad, lo cual sigue impactando negativamente en la calidad de vida de los venezolanos.

Según la asociación Comité de Afectados por los Apagones, el sistema eléctrico de Venezuela evidencia un grave deterioro y sostiene que no se han registrado mejoras considerables desde que se incrementaron los apagones en marzo. El comité detalla que en 2019 contabilizaron al menos 80.700 fallas en todo el país y afirma que la situación podría empeorar.

“Si no se toman correctivos, lamentablemente para el próximo año el sistema eléctrico nacional no va a poder aportar la cantidad de megavatios que requiere el sistema para que nosotros podamos tener luz en nuestros hogares”, afirmó Aixa López, presidenta del Comité de Afectados por los Apagones.

Además, la asociación insiste en la ausencia de respuesta ante las pérdidas económicas que enfrentan los ciudadanos producto de los apagones. Sostienen que por lo menos 50.000 electrodomésticos han quedado dañados.

“Y a estos señores no les indemniza nadie, nadie les repone sus electrodomésticos, nadie ha hecho un censo para buscar cómo se le paga a esta gente”, agregó López.

Ciudadanos consultados por la Voz de América destacan que las recurrentes fallas eléctricas han impactado considerablemente en su calidad de vida.

“Dañándome los electrodomésticos, todo lo de la casa, no puedo hacer nada, no puedo cocinar, no puedo hacer ni las tareas con los niños”, dijo a la VOA Oriana Mejía.

“Horrible, eso es todo el tiempo falla, falla la luz, eso no tiene hora de ida ni de llegada”, agrega Stella Pernia, otra ciudadana consultada.

Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro dice haber tomado medidas preventivas, entre ellas el despliegue de 6.950 milicianos con más de 69.000 instrumentos necesarios para el mantenimiento y estabilización del sistema.

“Sale todo este material que ha comprado el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro para seguir estabilizando nuestro sistema eléctrico y seguir combatiendo esta guerra multiforme que está asechando siempre nuestra patria en una campaña permanente de desestabilización”, afirmó Néstor Reverol, Ministro de Interior y Justicia del gobierno en disputa en su momento.

De acuerdo al gobierno en disputa, los apagones registrados en el país fueron consecuencia de ataques dirigidos por la oposición venezolana y Estados Unidos.