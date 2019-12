Proponen recaudar fondos para comprar paneles solares para la iglesia del padre Edwing Román

Las imágenes del Padre Edwing Román oficiando la misa de Noche Buena a la lumbre de cientos de velas, debido a la negativa de la empresa energética de reconectar el servicio de luz, acción que es considerada por el sacerdote como parte de la persecución religiosa por el régimen orteguista, provocó que varias personas se sumaran a la iniciativa del exiliado en Costa Rica, Marvin Parrales, quien propuso la recaudación de fondos para comprar paneles solares y alumbrar el templo católico.

Parrales está en Costa Rica desde el 25 de mayo de 2018, él junto a otros exiliados estaban reunidos cuando vieron las imágenes de la iglesia San Miguel Arcángel con velas por todos lados, les provocó indignación por las condiciones en las que el sacerdote, de 69 anos, se ha visto obligado a seguir predicando la palabra de Dios, y pensaron que era necesario buscar una solución. En las redes sociales propusieron que cada quien donara un aporte económico para comprar los paneles y que la mejor vía para canalizar los fondos sería el mismo sacerdote y evitar problemas de transparencia.

Lea también: Iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, lleva un mes y nueve días sin luz eléctrica

Mediante un mensaje en la red social de Twitter, el párroco Román agradeció la iniciativa de la población, dijo que la parroquia contaba con una cuenta bancaria, que permanecía en mínimo y a mitad de enero de 2020 daría una respuesta sobre el proyecto de paneles. “Agradezco la iniciativa de los paneles solares. La parroquia cuenta con una cuenta bancaria que permanece en mínimo. A mediados de enero les tengo repuesta después de haber consultado al equipo parroquial. Bendiciones”, expresó Román.

Agradezco la iniciativa de los paneles solares. La parroquia cuenta con una cuenta bancaria que permanece en mínimo. A mediados de enero les tengo repuesta después de haber consultado al equipo parroquial. Bendiciones. — Edwing Román (@EdwingRoman14) December 26, 2019

Este mes el sacerdote recibió el recibo de luz de la casa cural, cuyo consumo fue de 240 córdobas, pese a haber estado suspendido por más de una semana debido a que los familiares de presos políticos estaban a lo interno del templo en huelga de hambre, mientras afuera permanecía un estado de sitio por policías y parapolicías. La información que el padre recibió es que de la empresa energética no se ha girado una orden de corte, pero se filtró que «fue una orden de parte del gobierno, una orden de parte de gobierno hacia Disnorte -Dissur de no conectar», dijo Román, quien aseguró que no va a seguir insistiendo con la reconexión.

«El día que se vaya Daniel Ortega, ese día voy a solicitar la luz porque ese día verdaderamente pasaremos de las tinieblas a la luz, entonces, es muy significativo, de que si nos han cortado la luz, quieren tenernos en tinieblas, pues el día que la dictadura se vaya, ese día voy a solicitar que me pongan la luz eléctrica», expresó el religioso.

¿Se pueden colocar paneles solares?

El experto en temas energéticos del Centro Humboldt, Javier Mejía, explicó que si la conexión de los paneles solares se hace bajo un sistema aislado, es decir, que no se conecte al sistema eléctrico que ya tiene la iglesia, no habría problema, de lo contrario, se tendría que pedir permiso al ente regulador y a la misma empresa distribuidora de energía.

Puede interesarle: Sacerdote Edwing Román: “Nicaragua está pariendo una nueva historia»

Parrales dijo que la recolecta se realizaría bajo el lema: «una luz para nuestra iglesia, es una luz para nuestro espíritu».