Los planes de los Gemelos Alvarado para 2020: Uno busca tres defensas y el otro unificar y saltar de categoría

Félix Alvarado y René Alvarado no esperaban tantos reconocimientos. “Me siento muy agradecido con Dios. Que mejor manera de ser premiado junto a mi hermano”, indicó René, quien causó un gran impacto noqueando en siete asaltos a Andrew Cancio en noviembre pasado. Ambos son campeones mundiales. Para Félix no fue tan pletórico el 2019: solamente hizo una defensa de su cetro de las 108 libras contra Reiya Konishi, pero ganó sin discusión y se colocó entre los mejores peleadores de su categoría. Dos monarcas en plena madurez y desde ya tienen definido su camino para 2020: uno busca tres defensas de su cetro y el otro, unificar para luego saltar a la siguiente división.

“Creo que cualquiera que hubiera recibido el premio estaba correcto, porque los atletas somos esforzados. Para el año que se avecina mi meta será defender lo más que pueda mi cinturón. Quiero ser un monarca sólido. He pensado hacer tres defensas y entre ellas tener una pelea grande. Ha sonado Leo Santa Cruz como oponente, hasta el momento solo son rumores, pero si quiero ser reconocido y causar impacto necesito enfrentar a rivales como él. Vencer a Santa Cruz me ayudaría mucho en mi evolución como pugilista”, explica René, rey de las 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Por su parte, Félix siempre había querido ser el atleta del año y nunca había podido. “Tiene buen sabor porque siempre lo he querido, he sido el mejor boxeador en la comisión, pero destacarme entre los demás deportistas tiene otro mérito. Si ya estaba comprometido a dar el ciento por ciento, ahora mucho más. Felicito a los demás que participaron. Estoy emocionado”, fueron las primeras palabras del Gemelo mayor, que nació minutos antes que René.

ANTE EL MANDATORIO

El campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de las 108 libras indicó que existe una fecha límite (2 de enero) para llegar a un acuerdo con el retador mandatorio de la FIB, el mexicano Daniel Valladares. “Si no se llega a un acuerdo el combate iría a subasta. Mi manejador William Ramírez se está encargando de ello. Pienso que para abril o finales de marzo estaría regresando al cuadrilátero. Ya estoy muy bien de mi enfermedad respiratoria. Ya tengo el alta médica y entreno con mucha intensidad”, comentó.

El objetivo para el 2020 está planteado en la mente de Félix: “Mi sueño es unificar y hacer historia para después saltar de categoría. He pensado saltar de categoría en 2020. Me veo haciendo una pelea, pero si está la posibilidad de la unificatoria haríamos dos”. Y curiosamente la unificación se podría dar, pero no ante Ken Shiro. Recientemente se conoció que hay conversaciones para enfrentar a Elwin Soto, campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). “Todavía no hay nada firmado. Yo estoy listo para enfrentar a cualquiera. Vi la pelea de Ken Shiro ante Randy Petalcorin y, sin restarle mérito a Shiro, me dio la impresión que el filipino llegó sin una buena preparación. Solo tuvo un mes para prepararse y eso pasa factura. No fue el mismo al cual yo enfrenté”, concluyó.