Estas son las notas más leídas en LA PRENSA en 2019

El 2019 siguió marcado por la represión del régimen de Daniel Ortega en contra de los opositores, las protestas ciudadanas a pesar de su criminalización, la excarcelación de presos políticos, la aprehensión de otros ciudadanos y la violación a los derechos humanos.

Este año se cumplió el primer aniversario del estallido social de abril de 2018 y de los más de 300 asesinatos de nicaragüenses, que continúan en la impunidad. La aplicación de la reforma tributaria, la aprobación de ley de autoamnistía, entre otras hechos, sacudieron al país. Aquí te presentamos lo más leído en LA PRENSA.COM.NI.

Un intento de envenenamiento en un refugio de animales en León causó gran indignación entre los pobladores en el mes de octubre. Los paquetes de comida donados hubiesen provocado la muerte de 40 perros, 10 gatos, dos conejos y un cerdo. La directora del lugar atribuyó la maldad, a personas que no quieren que continúe dándole protección a los animales.

Quienes atentaron contra el refugio, abrieron con sumo cuidado una esquina de la bolsa de alimentos para introducir los vidrios y el veneno para ratas, y después la sellaron con algo caliente. Un empleado evitó que los animales comieran.

A finales de octubre el Banco Central de Nicaragua anunció que en noviembre la tasa de deslizamiento anual cambiaría de 5% a 3%, lo que implicaba que el proceso de devaluación del córdoba se desacelere frente al dólar en momentos que el tipo de cambio ya rozaba los 34 córdobas por dólar en el sistema financiero nacional.

La rebaja de la tasa de deslizamiento anual es una propuesta de vieja data, que el régimen de Ortega en momentos de una fuerte contracción del consumo interno como consecuencia del impacto de la recesión decidió echar mano lo que también deberá tener un impacto positivo en la inflación.

En junio, durante la final de la Champions League entre Tottenham y el Liverpool, una mujer -luciendo traje de baño- burló la seguridad y logró ingresar a la cancha. El hecho se viralizó en redes sociales y al parecer la joven Kinsey Wolanski buscaba promocionar un canal de YouTube.

Gracias a lo viral que fueron sus fotos, la joven cumplió su objetivo en redes sociales, pero no corrió con la misma suerte en la televisión, ya que los productores de televisión, para evitar la difusión del hecho, optaron por enfocar los bancos de suplentes.

LA PRENSA habló en noviembre pasado con la mamá de Militza Matute, la joven que viajó a Venezuela en 2010 con una beca para estudiar medicina y regresó un año después en silla de ruedas, sin poder moverse y hablar.

Ana Martínez asegura que su hija intenta recuperar la vida que perdió en ese viaje, que equivocadamente pensó, la dejaría alcanzar su sueño: ser pediatra. Cuenta que en los últimos nueve años aprendió a caminar, hablar, comer, bañarse, vestirse, arreglar su cama, limpiar su casa y hasta tomar decisiones. Su avance, cuenta su madre, además le ha permitido además adaptarse nuevamente a su familia y a su entorno.

En el mes de enero, el Ejército de Nicaragua se refirió por primera vez a los grupos parapoliciales que desatan el terror y muerte entre los nicaragüenses que se oponen al régimen Ortega-Murillo desde abril de 2018 y dejó entrever que no permitiría a personas armadas de ningún bando.

Desde que aparecieron estas fuerzas de choque en los momentos más crudos de la represión que sufrió la población, en especial durante la llamada “operación limpieza” en diferentes partes del país, el Ejército de Nicaragua había guardado silencio sobre estas agrupaciones armadas.

El 1 de noviembre la devaluación del córdoba comenzó a abaratarse ante el dólar a un ritmo más lento que en los últimos 15 años, cuando a diario comprar un dólar en Nicaragua siempre era 0.013 por ciento más caro que el día anterior.

¿Por qué el Banco Central decide en un contexto de recesión tocar la tasa de deslizamiento? Estas y otras dudas sobre cómo y cuándo impactará esta política cambiaria del Banco Central de Nicaragua te las explicamos aquí.

Tras la cancelación de la graduación de la Universidad Americana (UAM), y que más de 150 estudiantes recibieran sus diplomas en una ceremonia informal e improvisada a modo de protesta, en redes sociales comenzaron a circular fotografías de la joven Ariana Ortega, nieta del dictador Daniel Ortega, posando con su título universitario junto a seguidores orteguistas.

En una de las fotografías se miró a la nieta de Ortega con varias personas usando pañuelos rojinegros mientras que ella muestra su diploma. Una imagen gris, que contrasta con los momentos de emoción que protagonizaron los estudiantes que decidieron recibir sus títulos, rodeados de sus compañeros de clases y familiares.

En enero el Banco de la Producción (Banpro) cortó relaciones financieras con la Policía Orteguista (PO), la que es dirigida por el consuegro de Daniel Ortega, Francisco Díaz, sancionado por el Gobierno de Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky, por violar los derechos humanos de los nicaragüenses en 2018.

En una circular, la jefa de división de finanzas de la Policía Orteguista, Carlota Espinoza Aragón, informó a la institución en todo el país que Banpro canceló las relaciones con la entidad desde el 29 de diciembre del 2018.

Erick Altamirano, conocido como el Chele buzo, perdió la mitad de su cara el 22 de enero de este año cuando su perro pitbull lo atacó. Altamirano contó a LA PRENSA que ese día se golpeó la cabeza con una de las raíces del árbol de mango donde hacía ejercicios de buceo e inmediatamente perdió el conocimiento.

“Luego de eso no recuerdo nada. Pero imagino que cuando mi perro me miró ensangrentado, se asustó, quiso despertarme y al ver que no reaccionaba se alteró más y empezó a morderme”, asegura el joven quien sostiene que su perro nunca quiso lastimarlo y que aún lo ama.

El 27 de febrero la Alianza Cívica y representantes del régimen de Daniel Ortega retomaron las negociaciones para buscar una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde el pasado mes de abril, cuando iniciaron las masivas protestas en contra de Ortega.

Las negociaciones fueron suspendidas en mayo tras violaciones en, al menos, tres puntos del acuerdo alcanzado entre la opositora Alianza Cívica y el régimen sobre la liberación de los presos políticos.

Tras su liberación, Christian Josué Mendoza Fernández, alias “El Viper”, que había sido condenado el pasado diciembre a 59 años de cárcel por terrorismo, asesinato y otros delitos, accedió a brindar una entrevista a LA PRENSA. En ella aseguró que quería limpiar su nombre y contar cómo el régimen de Daniel Ortega lo obligó a decir tantas mentiras. “Voy a hablar porque el mal ya está hecho en mi vida. Voy a hablar aunque yo sé que esto me pondrá en riesgo de muerte”, dice.

Su nombre comenzó a sonar en abril del año pasado cuando iniciaron las protestas en contra del régimen orteguista. Él estuvo atrincherado en la Universidad Politécnica (Upoli) junto a los estudiantes que protestaban en contra de la dictadura, pero luego fue señalado de «traidor». Mendoza filmó un video en donde decía que líderes opositores a la dictadura orteguista financiaron intelectual y materialmente un supuesto intento de golpe de estado en Nicaragua.

El atroz asesinato de la nicaragüense Karla Villagra Garzón, en Estados Unidos, ocurrido el 23 de febrero de 2014, volvió a dar de qué hablar en octubre pasado tras que se publicara un programa del reconocido canal Investigation Discovery donde se detalló cómo ocurrió la muerte de la joven de 32 años.

El episodio donde recrean el asesinato de Villagra es el número cuatro y es llamado “Cartas en el clóset”. En el capítulo los creadores del programa entrevistan a una tía del asesino de Karla, un amigo de Villagra y un amigo de la pareja. Además de tres detectives que participaron en la investigación del crimen, dos de ellos ya retirados. Estos últimos son quienes aportan detalles nunca revelados del caso, como por qué el esposo de Karla la mató, cómo la policía capturó al asesino y cómo fue encontrado el cadáver de Villagra Garzón.