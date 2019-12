Gabriel López Torres, el niño que tiene beisbol en las venas

Con seis años, Gabriel López Torres no solamente impacta por su físico, sino por su habilidad con el bate, pues batea a ambos lados, y también con su guante en primera base.

El talento de Gabriel es natural. Proviene de una familia beisbolera que encabeza su abuelo, el versátil exselecionado nacional, narrador y escritor Pedro «El Pelón» Torres, de Nandaime.

Ana Isabel Torres es hija del «Pelón» Torres y mira con el pecho inflamado de orgullo a su hijo Gabriel, quien se roba todas las miradas por su forma elegante de cubrir primera y cuando le toca el turno con el madero.

«Venimos de una familia beisbolística. Gabriel es rigioso al beisbol, son las 11 de la noche y ahí está jugando dentro de la casa. Me siento muy orgullosa de ver sus tremendas jugadas, es algo emocionante para una madre. Gabriel es el menor de mis hijos, y todos juegan, unos beisbol y otros softbol», contó Ana.

Ella relata que en su casa se desayuna, almuerza y cena beisbol. Incluso cuando llevaba a Gabriel en su vientre, se iba a los campos a ver jugar beisbol.

«Desde que estaba en mi barriga todo fue beisbol, Gabriel nació en los campos de beisbol», agrega la madre orgullosa.

Gabriel termina de jugar y se aproxima a abrazar a su mamá.

«Me llamo Gabriel, tengo seis años. Lo que más me gustó hoy fue ganar. Mi abuelo me dice que le de duro a la pelota. Que agarre bien la pelota, que no se me caiga. Me gusta batear más a la izquierda que a la derecha. Cuando sea grande quiero jugar primera con los Tiburones de Granada», afirma el niño.

Ana Isabel es otra de las madres que no oculta la emoción por su hijo pelotero. Ella grita, salta, ríe cuando ve a hijo fortachón correr en el campo o hacer alguna jugada espectacular.

«Yo grito, no me gusta vulgarear a la gente ni que vulgareen a los niños, todo es con respeto», finalizó Ana, quien ahora se alista para renovar sus fuerzas y seguir apoyando bajo el inclemente sol a su hijo Gabriel, a quien le toca el turno de retar al equipo Estelí.