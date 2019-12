Orteguista señala al periodista de radio La Costeñísima de provocar crimen contra líder creole por sus «mensajes de odio»

El delegado regional del Ministerio de Gobernación en Bluefields, Wilfredo Jarquín, señaló, tras conocerse el crimen contra el presidente comunal creole de Bluefields afín al oficialismo, Denry Hodgson, quien recibió varios disparos la tarde de este viernes, al director de Radio La Costeñísima, Sergio León, de promover el odio y la violencia en las familias.

“Sergio León, creo que debés poner tu barba en remojo. Esto es lo que has provocado-en referencia al crimen- con tus mensajes en la radio a través de tus periodistas y Eddy Monterrey-periodista colaborador de la emisora- que solo promueven odio y violencia en las familias. Dios nos bendiga de tanto odio en corazones tan pequeños”, se lee en un comentario en Facebook, donde se informaba sobre los hechos del crimen.

León relata que al confirmar la información del delito contra Hodgson, lo publicaron en las redes sociales de la radio, y enseguida, Jarquín los acusó de haberlo provocado.

“Nosotros como periodistas, nosotros como medio de comunicación, divulgamos información sobre hechos que ocurren, nosotros no somos asesinos, nosotros no somos delincuentes, nosotros trabajamos para la comunidad, nosotros divulgamos noticias, noticias verificadas, hechos que ocurren no solamente en esta región, sino hechos que ocurren a nivel nacional y a nivel internacional”, expresó León, quien ha sido víctima de asedio y amenazas por parte de personas afines al régimen orteguista.

Para León, la actuación de Jarquín “no tiene pies ni cabeza”, su desesperación por lograr callarlo a él o que cierren la radio está llegando a niveles extremos, insistió el periodista.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Uno de los asesinos del presidente del gobierno comunal creole de Bluefields, Denry Dean Hodgson, de 52 años, se encuentra detenido, confirmaron autoridades que investigan el crimen.

El funcionario fue asesinado la noche del viernes por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y que llegaron a su casa frente a la Panadería Baena, en esta ciudad y le hicieron varios disparos.

El detenido fue identificado con el nombre de Josué Javier Artola González, de 35 años. Según una fuente policial, le siguen el rastro al otro atacante y en las próximas horas podrían dar información relacionada con el móvil del crimen que ha causado susto y condena en este municipio caribeño.

En el comunicado de prensa No. 193-2019, la Policía dijo que Artola González es el hombre que hizo las detonaciones. Señalan además que el sujeto registra antecedentes como el de tentativa de homicidio. Agregan en la comunicación que un equipo de investigadores inspeccionó la escena del crimen y procedieron a la búsqueda de posibles sospechosos dando con la captura de Artola González.

Fue ejecución

De momento, la versión de que se trata de un robo común no encaja en la forma en que se ejecutó el ataque. “Aparentemente lo seguían”, dijo un vecino que por lo delicado del caso pidió su anonimato al medio local que lo entrevistó.

La Policía en su comunicado no explica qué motivó el crimen contra el político costeño, pero sí aseguró que tras la revisión del médico forense asignado al caso, la víctima fallece a causa de un sock hipovolémico provocado por disparos de arma de fuego. Se conoció que fueron tres disparos los que impactaron en su humanidad.

Denry Dean Hodgson tenía 52 años y era conocido político del orteguismo en esta ciudad. Los investigadores han manejado con hermetismo el caso, pero algunos testigos dijeron que los motorizados se aparcaron en la casa de la víctima, hicieron las detonaciones sin decir palabras y huyeron del lugar. “Sabían a lo que venían, lo mataron y huyeron”, dijo un pariente.

Dos heridos en ataque

El crimen ocurrió en la vivienda de Hodgson, ubicada en el barrio central de Bluefields, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Información aún sin confirmar oficialmente, y que no se encuentra en la comunicación de la Policía, señala que durante el ataque armado contra la víctima resultaron dos personas más heridas.

Uno de ellos fue identificado como Reynaldo Castillo Mairena, de 19 años, quien recibió un impacto de bala cerca del hombro. Según se conoció, Castillo Mairena solo pasaba por el lugar al momento de las detonaciones. Sobre el otro herido, no hubo mayor información, pero se dijo en el lugar que ambos estaban estables y que las lesiones no eran graves.