La abuelita que se emociona de ver a su nieto representar a Granada en un Nacional de Beisbol

Marcia Barberena tiene alrededor de 50 años, camina apresurada de un lado a otro, se detiene, hace silencio, de repente grita, levanta sus manos, aplaude, ríe. Marcia está emocionada de ver a su nieto Peyton Howard Mejía Lacayo dar sus primeros batazos en la sexta edición del Campeonato Invitacional de Beisbol, categoría Pee Wee (5-7 años) realizada hace unos días en el Estadio Jackie Robinson, del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).

«Estoy aquí apoyando a mi nieto, es muy bueno y puede llegar más allá», dice con su contagiante alegría Marcia, originaria de León, pero criada en Granada.

Lea también: Gabriel López Torres, el niño que tiene beisbol en las venas

Es la primera vez que el niño da sus primeros pasos en el beisbol y lo hace representando al departamento de Granada. Su abuelita Marcia es la única que pudo asistir pues los padres del niño no pudieron por cuestiones de trabajo.

«Me siento emocionada de verlo jugar. La idea es apoyarlo hasta donde más se pueda, no solo a mi nieto, sino al resto de niños que se divierten jugando. Esto es una diversión para los niños no para estar los padres discutiendo» agregó la abuelita.

Marcia confiesa que su nieto se pone a platicar con ella y le ha confesado algunos de sus sueños como deportista.

«Mi nieto quiere llegar a Grandes Ligas me dice», aseguró Marcia.

Le puede interesar: Los Gemelos Alvarado comparten distinción de Atleta Profesional del 2019

Los padres del niño trabajan, por lo que Marcia acompaña a su nieto en sus sueños de deportista.

«En todo lo apoyo, su mamá y su papá trabajan, aunque sea arrastras, pero en todo lo apoyo», dice Marcia mientras se señala sus piernas ya cansadas por su edad.

Ella asegura que jamás pensó ver jugar a su nieto algún deporte. Se emociona al contar que un día antes de la competencia conoció el Estadio Nacional Dennis Martínez por vez primera.

«Jamás pensé ver a mi nieto jugar, ni tampoco pensé estar en el Estadio Dennis Martínez, cuando conocí ahí me sentí emocionada pues no sé si me dará un año más papachú, pero Dios primero que sí. Mi sueño es que mi nieto llegue más allá en el beisbol y que cumpla sus sueños», explica Marcia.

Leer además: Los cinco impactos más grandes del deporte nicaragüense en 2019

Peyton, de siete años de edad, juega jardín central y asegura sentirse «alegre de que mi abuelita me acompañe. Ella siempre me acompaña, mis padres trabajan y que ella esté aquí me hace sentir bien», dijo el niño.