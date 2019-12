Precio de algunos perecederos costarán más esta semana en mercados de Managua

Los comerciantes que se dedican a la venta de perecederos, granos básicos, pollo y carnes en los mercados Oriental, Roberto Huembes y Mayoreo, esperan que las ventas de sus productos este 30 y 31 de diciembre superen las del 23 y 24, a pesar del alza que tienen algunos alimentos.

Las familias que busquen chayote, remolacha, chiltoma, tomate, yuca, zanahoria, lechuga, repollo, cebolla morada, entre otros perecederos, tendrán que pagar 10, 15 o 20 córdobas más por la libra, docena, o bien, por la unidad del producto.

La docena de chayote cuesta actualmente 80 córdobas, estaba en 60. La remolacha se encuentra por las nubes; en dependencia del tamaño, se encuentra en 120, 150 y hasta 200 córdobas. Estuvo hasta en 80.

El balde de tomate grande, los marchantes de los diferentes centros de compras lo están ofreciendo en 50 córdobas; estaba en 40.

“El alza en los precios es por la temporada, cada año para estas fechas suben los perecederos, los proveedores nos venden más caro, nosotros tratamos siempre de acomodarnos a las posibilidades del cliente, porque si no, no vendemos y esa no es la intención”, menciona María López, comerciante en el mercado Oriental.

La yuca, los comerciantes la están vendiendo por puño después de 20 córdobas y el medio saco se cotiza hasta en 200.

El precio de la zanahoria, según su tamaño, oscila entre los 60 y 100 córdobas la docena. Por malla este perecedero se está adquiriendo entre los 550 y 800.

Los marchantes venden la unidad grande a 10 córdobas y tres medianas por 20 córdobas, como una manera de colaborar con su clientela.

La unidad de lechuga y repollo cuesta 20 y 30 córdobas, según su tamaño. Este producto la semana pasada se cotizaba a 15.

La libra de cebolla morada que costaba 30, se encuentra en 35 actualmente. En algunos puntos se está ofreciendo hasta en 40 córdobas.

Expectativas

En un sondeo realizado por LA PRENSA, los vendedores aseguraron que las ventas navideñas no estuvieron excelentes como en años anteriores, pero tampoco se pueden quejar, pues están conscientes de la crisis económica que hay en el país.

Tienen buenas expectativas para estos dos últimos días del año.

“La gente sí compró sus cositas para preparar la cena de Navidad, esperamos que así sea para la comida familiar de fin de año, algunas cositas subieron, pero nosotros le damos su rebaja”, dijo Marisol Bermúdez, comerciante de abarrotes.

Bermúdez dice que en el costo de los granos básicos se mantiene, lo único que se cotiza un poco más caro son algunos productos como salsa de tomate, alcaparras, pasas, elotitos, entre otros alimentos que ser utilizan para preparar comidas especiales.

En el sector del pollo y la carne, los marchantes mencionan que les ha ido bastante bien en las ventas. Aunque algunos cortes subieron de precio debido a la temporada.

“La libra de posta que estaba en 75, cuesta 80 actualmente; el lomo por libra lo estamos dando en 85, la libra de costilla —que la buscan bastante— la estamos ofreciendo a 70, estaba en 65”, asegura Verónica Gaitán.

En cuanto al pollo, dijo que el medio que costaba 32, cuesta 36; y la libra de alas que estaba en 40, vale 45.