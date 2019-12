Ejército explica por qué detuvo al exiliado Kevin Román en la frontera con Costa Rica

El Ejército de Nicaragua aseguró que el exiliado Kevin Gerardo Román ingresó el pasado 25 de diciembre por el sector conocido como Los Guácimos, municipio de Cárdenas; y fue detenido en el lugar por tratarse de un punto ilegal para cruzar la frontera y entrar al país.

A través de un comunicado, la institución castrense aseguró que «el Ejército de Nicaragua, en cumplimiento al Plan de Protección de las Fronteras Estatales y la Estrategia de Estado “Muro de Contención” y a las leyes de la República de Nicaragua, es nuestro deber capturar todo elemento sospechoso de ingresar ilegalmente por rutas no autorizadas a nuestro país. Los nicaragüenses que trabajan o viajan a la República de Costa Rica, circulan hacia el país por los pasos legales y en horas laborales, donde las autoridades de Migración y Extranjería y la Policía Nacional brindan las atenciones correspondientes».

Además agrega que «el Ejército de Nicaragua está en el deber de cumplir la ley de vigilar los pasos no autorizados de nuestras fronteras y retener a cuanto elemento sospechoso intente ingresar al país de forma ilegal, posteriormente las personas y medios retenidos son entregadas a las autoridades correspondientes».

Sobre el ingreso de Román, el Ejército señaló que éste ingresó a la 1:00 a.m. del 25 de diciembre por lo que «se procedió de acuerdo a la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que establece: “El Ejército de Nicaragua en apoyo a los órganos e instituciones del Estado, en los lugares no habilitados para el ingreso legal al territorio nacional y que no tengan presencia las instituciones competentes, debe impedir el tránsito de personas, medios de transporte y mercancías, todo ello con el fin de impedir la violación a la frontera estatal”. Es importante destacar que este sector es utilizado como ruta de narcotraficantes y migrantes ilegales del norte de África y Medio Oriente».

La detención y posterior liberación de Román fue confirmada el pasado miércoles por su tío Rommel Román, presidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) en Carazo. De acuerdo al pariente de Román, éste salió del país hace un año y cinco meses por “se fue porque temía por su vida» y regresaba para estar con su familia para Navidad.

Un día después de su liberación, Román aseguró a LA PRENSA que fue capturado por miembros del Ejército de Nicaragua, quienes luego lo entregaron a la Policía Orteguista (PO). “Cuando a mí me agarran eran las 12:00 de la noche (del 25 de diciembre) y me meten a una casetita de plástico. Me dicen que me quite toda la ropa, pero cuando me bajo el pantalón se me caen las dos camisetas y el muchacho que me requisaba me dice: ‘ahora estás hasta la verga’ (…) me quitó mi teléfono y me pidió la contraseña para buscar información”, relató Román, quien se refería a dos camisetas que llevaba con las fotografías de la exrea política Delmis Portocarrero y de la estudiante brasileña asesinada, Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha.

El Ejército dijo al respecto que «en cumplimiento de nuestras leyes capturaremos a cualquier persona nacional o extranjera que pretenda ingresar por pasos no habilitados de forma sospechosa y a altas horas de la noche, incluidos elementos vinculados a organizaciones terroristas que en fechas pasadas han sido capturados. Que, en el marco de aportar con firmeza a la seguridad de la nación, continuaremos cumpliendo lo que la Constitución y las leyes nos mandata y en tal sentido seguiremos capturando a cuanto individuo sospechoso trate de violentar la seguridad de los nicaragüenses».