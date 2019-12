Doce años elaborando los tradicionales «viejos» que se queman faltando ‛cinco pa las 12’

Desde hace 12 años, Carolina Salvatierra viaja desde León hasta Managua, acompañada de muchos “viejos” que ella elabora y comercializa en la capital junto a su mamá Leyla Salvatierra durante este mes.

La joven relata que durante todo el año pasa recogiendo papel, colochos de madera (aserrín), cajas viejas, entre otros materiales que necesita para la elaboración de estos “señores” que después son quemados por las familias nicaragüenses en señal de que las cosas malas se esfuman con el año viejo y mejores oportunidades se acercan con el nuevo.

“En octubre empiezo con mi mamá a elaborar las cabezas de los viejos con papel y almidón. Es lo que lleva más tiempo porque deben de secarse bien. Los sombreros los hacemos con cartón y la ropa la buscamos en la ropa usada, siempre nos aseguramos que sea barata, pero elegante. También los zapatos, para que a la gente le guste”, relata Salvatierra.

La joven menciona que este año logró colocar más de 30 viejos en diferentes puestos de pólvora en Managua. En León y Chinandega su clientela le encarga más la cabeza de estos populares personajes y tienen un costo de cien córdobas.

“En armar un viejo me puedo llevar hasta dos horas, me gusta que queden bien presentables. Nosotros a la hora de rellenar le metemos a una parte de los viejos pólvora en todo el cuerpo y a otra no. Todo dependerá del cliente el precio varía, nosotros nos acomodamos a su presupuesto”, comenta la comerciante. Salvatierra vende en el sector de Tiscapa y confía que venderá todos los viejos este día.

Así se cotizan

Salvatierra dice que los viejos sin pólvora se cotizan entre 500 y 600 córdobas. Con pólvora se encuentran hasta en 800 córdobas. Para hoy ella tiene grandes expectativas en sus ventas, espera que le vaya mejor que el año pasado.