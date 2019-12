Seguidores de milicia chií asaltan la embajada de EE.UU. en Irak

Estados Unidos no tiene planes de evacuar su embajada en Bagdad y se están enviando fuerzas adicionales después de manifestaciones violentas fuera del complejo por manifestantes y combatientes de la milicia enfurecidos por los ataques aéreos estadounidenses, dijeron el martes funcionarios estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Irán por «orquestar» el ataque contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad y dijo que responsabilizaría a Teherán.

«El personal de los Estados Unidos está seguro y no ha habido violación. No hay planes de evacuar la Embajada de Bagdad», dijo un portavoz del Departamento de Estado.

El portavoz agregó que el embajador de EE. UU. En Irak, Matt Tueller, había estado en un viaje personal previamente programado y regresaba a la embajada.

Un grupo de seguidores de la milicia chií en Irak echaron abajo el martes una puerta de entrada de la embajada de Estados Unidos en Bagdad y entraron por la fuerza.

“Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos”, dijo Trump a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, remarcó que el ejecutivo de Estados Unidos respondió “fuertemente” y que “siempre” lo hará.

“Ahora Irán está orquestando un ataque contra la embajada de Estados Unidos en Irak. Serán completamente responsables. Además, esperamos que Irak use sus fuerzas para proteger la embajada”, subrayó Trump.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019