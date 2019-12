Vendedores de pólvora reportan ventas «movidas» este 31 de diciembre

Los comerciantes de pólvora ubicados en los puntos asignados por las autoridades como la pista El Dorado, El Mayoreo y Tiscapa, afirman que las ventas de estos productos han estado movidas desde la mañana de este martes 31 de diciembre.

Los expendedores aseguraron que desde este lunes 30, la clientela ha estado llegando a comprar carga cerradas, bombas, luces, cohetes, arbolitos, candelas romanas, silvadoras y el tradicional «viejo». Este último se están ofreciendo desde los 500 córdobas en adelante, el precio depende de si lleva o no la pólvora.

«Estamos liquidando algunos productos para que se pueda vender mucho más rápido, teníamos buenas expectativas y gracias a Dios las estamos cumpliendo, ojalá así sea el resto del día y la noche», manifestó Miriam Salvadora Pérez, quien vende en el mercado de Mayoreo.

En comparación al pasado 24 y 25 de diciembre, los vendedores de pólvora aseguran que la venta de sus productos este 31 ha sido mayor.

Ventas «frías» en otros sectores

Aunque visualmente las parada de bus del mercado Israel Lewites luce llena de pasajeros que van rumbo a Pochomil, Villa El Carmen, León, Chinandenga entre otros destinos, a recibir el año nuevo con sus familias, los comerciantes ambulantes y fijos refieren que sus ventas han estado «frías «.

«La gente solo busca el viaje, pero no compra nada, en años anteriores vendíamos bastante, ayer vendí solo 30 pollos con tajadas en todo el día, y me preparé con 60, no cumplí la meta», dijo Martha Espinoza, vendedora ambulante.

Luz María Hernández, quien vende gaseosas, cajetas, rosquillas, entre otros productos, alegó que la gente pasa y solo cotiza, pero no lleva nada.

» Quizás mejora la situación en el resto del día, no podemos perder la fe, pero ha sido un día muerto», mencionó.

Los conductores de buses, dicen que al menos durante lo que va de la mañana ha habido demanda de pasajeros y trabajaran en horario normal siempre y cuando el ritmo se mantenga.