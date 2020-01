Policía Orteguista secuestra por tercera vez a un excarcelado político en San Marcos

El excarcelado político, Francisco Javier Hernández Velásquez, no pudo asistir a la iglesia donde se congregaba y tampoco logró despedir el año viejo con su familia porque este martes 31 de diciembre fue secuestrado por tercera vez por la Policía Orteguista (PO) en San Marcos, Carazo, según informaron familiares.

Xiomara Espinoza, esposa de Hernández, relató a LA PRENSA que el secuestro se dio cuando su cónyuge se dispuso a llevar su camioneta a un taller de mecánica cercano a su vivienda, ubicada en el barrio Covisama, para que la repararan, pues presentaba fallas mecánicas. Hernández, quien es arquitecto e ingeniero, fue montado en una patrulla policial por antimotines con el rostro cubierto. El hecho se dio entre las 3:30 y 4:00 de la tarde.

Puede interesarle: Turbas orteguistas al acecho en la Nochevieja: queman la casa de la familia de un periodista y apedrean la casa de Amaya Coppens

Según Espinoza, antes del secuestro de su esposo unos hombres que se movilizaban en motocicletas pasaron por el taller y lo señalaron. La camioneta de Hernández fue ocupada por la Policía Orteguista y no ha sido entregada.

Al enterarse del hecho, Espinoza se dirigió a la delegación policial de San Marcos y Jinotepe a preguntar por su esposo, pero le dijeron que lo trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, en el nuevo “Chipote”. Espinoza desconoce los motivos de la detención.

Lea también: Iglesia Católica aboga por la paz auténtica, el diálogo y la reconciliación

“Yo no sé porque ellos se lo vuelven a llevar, es la tercera vez y no pudimos ir a la iglesia al culto, ni pasar el año viejo en familia. El diablo se nos adelantó. Estamos luchando para salir adelante con la ayuda de Dios. Ellos (el régimen) hablan de paz, pero nosotros en nuestros hogares no la tenemos y volvemos al mismo calvario, al mismo sufrimiento. Yo ya no creo en ellos y confío en Dios, quien es mi abogado”, dijo la denunciante.

El asedio policial y parapolicial contra Hernández se da en represalia por haber participado en las protestas cívicas de 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega.

Puede interesarle: Amaya Coppens encabeza la lista de personajes que más destacaron en Latinoamérica en 2019, según El País

La primera vez que Hernández fue secuestrado por la PO y fue liberado en mayo con la cuestionada Ley de Autoamnistía. En esa ocasión estuvo seis días injustamente detenido y no recibió disculpas por lo acontecido. El temía que lo volvieran a secuestrar, dado que había recibido amenazas de policías.





En febrero de 2019 Hernández fue secuestrado por primera vez por la Policía Orteguista, tras haber participado en las protestas cívicas del 2018 en contra del régimen de Daniel Ortega, pero en mayo del mismo año fue excarcelado con la cuestionada Ley de autoamnistía implementada por el régimen de Ortega.

El 16 de octubre de 2019 fue nuevamente secuestrado por la Policía Orteguista quienes pretendían acusarlo de asociación para delinquir, sin tener pruebas para inculparlo. El ingeniero-arquitecto fue puesto en libertad siete días después.