El chinandegano Elián Miranda será firmado por los Diamondbacks de Arizona

El artillero chinandegano Elián Miranda, de 20 años de edad, el más joven en ganar el premio de Jugador Más Valioso en la historia de la Liga de Beisbol Profesional de nuestro país, pero un poco mayor para los estándares de búsqueda de prospectos de parte de los equipos de las Grandes Ligas, ha encontrado una oportunidad con los Diamondbacks de Arizona, que lo firmarán la próxima semana.

“El martes (31 de diciembre) estaba en mi casa y recibí una llamada de mi agente (Armando Portillo) para decirme que cinco equipos estaban interesados en firmarme y que me llamaría dos horas después para informarme si concretaba un arreglo. Así fue, y como a las 5 me llamó de nuevo y me dijo que teníamos un arreglo con los Diamondbacks de Arizona. Por el momento es verbal, pero la firma oficial será la próxima semana cuando vengan los jefes del equipo”, relató Elián, quien con esta emocionante noticia recibió el año nuevo.

“Esta firma representa el sueño que tiene todo pelotero. Yo sé que tengo 20 años y que la mayoría de organizaciones buscan jugadores de 15, 16 o 17 años, pero yo no perdí las esperanzas, sabía que se podía y ahí está el resultado”, agregó Elián, cuya determinación lo ha llevado a crecer como pelotero.

Si hay un punto de común entre todos los nicas que han llegado a las Grandes Ligas es la confianza en ellos mismos y la determinación. Ambas características las parece poseer Elián, quien en 2018 se presentó a los entrenamientos de los Tigres de Chinandega de la Liga Profesional sin que nadie lo invitara, Se fue a probar, él mismo se dio una oportunidad y dejó tan buena impresión que se quedó en el equipo y una temporada después gana el título de Jugador Más Valioso de la Liga Profesional.

“Yo creo que el rendimiento de la Liga Profesional me ayudó para la firma porque me he superado como pelotero y me puse como meta tener una gran temporada y lo logré. Mi agente grababa mis turnos al bate en los juegos que pudo ver en internet y los enviaba a los equipos interesados en mí. Eso me ayudó mucho para que me firmaran. Yo hace tres meses había estado en República Dominicana y muchos equipos me vieron”, cuenta el chinandegano, quien esta campaña bateó para .343 con siete jonrones y 31 carreras impulsadas en 30 partidos. Y en el Round Robin sigue caliente con .357, un cuadrangular y ocho remolques en cuatro juegos.

“Por supuesto que mi aspiración es llegar a las Grandes Ligas. Primero tengo que pasar por las Ligas Menores, pero voy a darlo todo para llegar”, sentenció.

Roberto “Bobby” Espino, quien es el entrenador de bateo de los Tigres, había dicho que Elián ha dado un paso gigante en su carrera porque se ha convertido en un mejor bateador. “Es más paciente en el plato y más selectivo. Él tiene una enorme fuerza natural y al hacer ajustes entonces se están viendo los resultados”, apuntó el “Bobby”.

También fue fundamental la confianza que le dio el mánager Lenín Picota, a quien no le ha temblado el pulso en los Tigres para probar a jugadores jóvenes y de poca experiencia, como lo era Elián cuando llegó por su cuenta al equipo en 2018.

Ahora inicia un nuevo camino y aunque nadie sabe hasta dónde llegará, al menos se tiene la certeza que luchará por cumplir sus sueños. Hasta el momento lo ha demostrado y lo más importante es que ha visto los resultados. Tiene motivación y determinación.