Representantes del Gobierno estadounidense advierten que seguirán la presión hacia el régimen orteguista

El representante permanente del Gobierno estadounidense en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, afirmó este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, que este nuevo año continuarán sus esfuerzos «para defender a aquellos que sufren violencia y opresión» bajo los regímenes en Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Trujillo además informó que estará presidiendo la Comisión Oficial de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) de la OEA, misma que tiene entre sus funciones estudiar, analizar y recomendar en materias relacionadas con los programas, el presupuesto, la administración y los aspectos financieros de las operaciones de la Secretaría General; además de considerar los informes de evaluación anual que el Secretario General presente al Consejo Permanente.

A medida q comience 2020, nos complace presidir la Comisión Oficial de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) d la #OEA. También continuaremos nuestros esfuerzos para defender a aquellos q sufren la violencia y opresión cometidas por Maduro, Ortega y el regimen cubano. — Carlos Trujillo (@USAmbOAS) 1 de enero de 2020

Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), afirmó que este tipo de mensajes de funcionarios del Gobierno estadounidense generan «confianza de que en este 2020 habrá más apoyo de la comunidad internacional».

«La presión internacional es fundamental para nosotros. No basta con lo que se logró en 2019, debemos apostar a que hayan mejores resultados. Nosotros creemos que tienen que intensificarse la presión internacional. Como Alianza Cívica hemos trabajado en una estrategia internacional para posicionar y lograr más».

Jerez explicó que la estrategia que han trabajado como Alianza Cívica por ahora está enfocada en Estados Unidos y la Unión Europea. «El plan está enfocado en Estados Unidos y también contempla visitas y conversaciones con miembros de la OEA y también de la Unión Europea, ya que hay muchos que probablemente no están informados», dijo el líder estudiantil.

Restablecimiento de libertades

Michael Kozak, subsecretario interino de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, insistió, el pasado 31 de diciembre, tras la excarcelación de más de 80 reos políticos, en que el régimen Ortega-Murillo debe restablecer todas las libertades.

«La liberación condicionada de algunos presos políticos en Nicaragua es un paso hacia adelante. Ahora Ortega debe retirar las condicionalidades, liberar al resto de presos políticos, restablecer las libertades civiles y negociar verdaderas reformas electorales con la oposición», apuntó Kozak en su cuenta oficial de Twitter.

Violeta Granera, miembro del Consejo Político de la UNAB, explicó que todos esos mensajes que envían diferentes representantes del Gobierno estadounidense, luego de la excarcelación de presos políticos, demuestran «que la maniobra de Ortega que ha sido, y no es la primera vez, de estar excarcelando sin dar libertad definitiva, no le está funcionando, que no está engañando a la comunidad internacional así como no nos está engañando a nosotros».

Es por ello que, aseguró, «la presión internacional debe continuar porque el objetivo del pueblo de Nicaragua es instaurar la democracia y para eso tenemos que seguir luchando en este 2020. Debemos triplicar la lucha. El pueblo y la comunidad internacional sabe que la salida es respeto a las libertades públicas, respeto a los derechos humanos, reformas necesarias a la constitución y la ley electoral, para abocarnos a una contienda electoral que sea transparente, competitiva y observada».