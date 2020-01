Fanáticos orteguistas apedrean y lanzan aceite negro a la vivienda de la excarcelada política Amaya Coppens en Estelí

La joven excarcelada política Amaya Coppens sigue siendo víctima de parapolicías y fanáticos orteguistas, quienes la madrugada de este 2 de enero atacaron su casa en el barrio El Rosario de la ciudad de Estelí, donde por segunda ocasión lanzaron piedras y aceite negro.

La casa de dos plantas luce manchada de aceite negro y quebrados los cristales de las ventanas producto de las pedradas lanzadas por fanáticos del dictador Daniel Ortega, que se mantienen al acecho.

En la residencia viven Amaya, sus padres y hermanos. Ellos aseguran no le tienen miedo a la persecución e intimidación de los grupos violentos que la dictadura ha armado para perseguir a los opositores al gobierno del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Lea también: Amaya Coppens encabeza la lista de personajes que más destacaron en Latinoamérica en 2019, según El País

La tarde de este jueves se podía apreciar en las cercanías de la casa de Coppens a motorizados con cascos que impedían ver sus rostros. Estos parapolicías vigilan la casa de la joven opositora.

También había individuos apostados en algunas esquinas haciendo fotos y vídeos con sus celulares, y según vecinos, son asalariados del régimen Ortega-Murillo. Otros que no cesan de pasar son las patrullas (camionetas) con agentes uniformados de la Policía Orteguista (PO).

“La madrugada de este 2 de enero vinieron hombres encapuchados abordo de motos y por segunda ocasión, desde que salí de la cárcel, lanzaron aceite negro a las paredes de la casa y piedras a los ventanales. Esta vez hubo lesionados (en su familia)”, manifestó la tarde de este jueves Coppens, quien afirma no tenerle miedo a la dictadura.

Puede interesarle: Turbas orteguistas al acecho en la Nochevieja: atacan las casas de la familia de un periodista y de Amaya Coppens

Coppens aseguró que el acecho y los actos de intimidación son constantes; “ya llevan dos días de estar atacando la casa con piedras, y ahí están las muestras con los cristales quebrados. Estamos tomando todas las medidas de seguridad que nos permita protegernos de los ataques”, señaló la joven, quien el 31 de diciembre recobró por segunda ocasión la libertad, después de pasar en prisión secuestrada por la dictadura de Ortega y Murillo.

“Aquí es a cada rato que pasan las patrullas policiales y ahí en esas esquinas se mantienen los que dicen son paramilitares y unos en motos”, manifestó una vecina de Coppens, quien dijo ser sandinista, pero que ya no aguantan las pedradas a medianoche a la casa de la familia atacada.

Lea además: Más organismos piden investigar agresión a hermanos Coppens

“Ahí la hubieran de dejar, si la sacaron de la cárcel fue para que quedara en libertad. Yo no sé qué es la jodedera con esa muchacha, sino que la metan presa otra vez, porque los perjudicados somos nosotros que ya no dormimos porque nos parece que vienen a quemar esa casa o le vayan a realizar disparos y haya un muerto”, comentó la persona que no quiso ser identificada por temor a represalias.

Otros vecinos cercanos a la casa de Coppens aseguran que hasta detonaciones de arma de fuego y de morteros se han dado a la residencia de la familia de la joven excarcelada política.

“Yo creo que este gobierno es estúpido y torpe, porque aquí los perjudicados somos todos los que vivimos cerca de la casa de esta muchacha. Aquí hay familias sandinistas y otros que no somos nada y todos estamos en contra de estos ataques porque nuestros hijos y ancianos sufren ataques de nervio al oír esas detonaciones”, dijo José Javier Ponce Arauz, residente del lugar.

La organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se pronunció sobre los ataques contra la dirigente estudiantil y exigió «cesar el hostigamiento contra ella y su familia como contra el resto de excarcelados políticos».

«Demandamos que todos los presos políticos sean liberados y que, para superar la crisis política, es fundamental el cumplimiento de los acuerdos suscritos con nuestro equipo negociador», durante la segunda versión del Diálogo Nacional.