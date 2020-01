Los Tennessee Titans se apuntaron la sorpresa de la jornada al eliminar (13-20) a los campeones defensores New England Patriots en el Gillette Stadium de Foxborough, para sellar su boleto a la Ronda Divisional.

Esto es lo más importante que dejó este partido:

El factor Derrick Henry

El líder corredor de la NFL cargó a la ofensiva de los Titans y se encargó de consumir tiempo valioso en la segunda mitad para dejar contra la pared a los Patriots. En total, Henry tuvo 204 yardas totales y un touchdown, castigando y desgastando constantemente a la defensiva de New England.

Henry había superado las 100 yardas terrestres en la primera mitad para ayudar a que los Titans tomaran una ventaja 14-13 a 35 segundos de finalizar el segundo cuarto, a partir de ese momento no volvieron a estar abajo en el marcador.

¿El final de Tom Brady?

Tom Brady no estuvo en su mejor nivel no sólo en este partido sino en toda la temporada, errando múltiples envíos que parecían seguro y el último del día –y que también podría ser el último de su estancia en New England– fue interceptado y devuelto para touchdown por Logan Ryan.

En total, Brady completó 20 de 37 envíos para apenas 209 yardas sin touchdowns.

Aunque Brady tiene dos años más de contrato con los Patriots, para efectos prácticos podría convertirse en agente libre esta temporada baja y el equipo no tiene permitido designar jugador franquicia al quarterback de 42 años de edad. En caso de ser su último partido en New England, será un recuerdo muy amargo.

Defensa merece más reconocimiento

Los Patriots anotaron por última vez cuando quedaban 2:16 por jugar en el segundo cuarto, gracias al gran trabajo de la defensiva que concedió muy poco a Brady y compañía.

No es sencillo blanquear a New England en su casa por una mitad, sobre todo en playoffs.

Otro héroe desconocido es el pateador de despeje Brett Kern, quien acumuló 275 yardas en seis despejes (45.8 yardas por patada), la última encerró a los Patriots en su propia yarda 1 para ayudar a consumar la sorpresa.