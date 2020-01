Parapolicías ingresan a la casa del excarcelado político Bayron Estrada y amenazan a la familia con arma blanca

El asedio en contra de opositores continuó la noche de este sábado y la mañana de este domingo en León y Managua. En esta ocasión, el excarcelado político Bayron Estrada Corea denunció que a eso de las 11 de la noche de este sábado un grupo de parapolicías orteguistas ingresaron en la parte frontal de su hogar, en León.

En total eran unos cuatro sujetos que ingresaron a la vivienda e intimidaron a la familia de Estrada con armas blancas, mismas que dejaron tiradas en el piso de la propiedad, una vez que se retiraron.

«Paramilitares del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) ingresaron a la parte frontal de nuestra casa en León y amenazan a mi familia con arma blanca», escribió Estrada en su cuenta de Twitter.

La hermana del exreo político, Jennifer Estrada, explicó en sus redes sociales que en esa vivienda solo habitan dos mujeres de avanzada edad: Yessenia Corea, madre del preso político, y la abuela de 70 años.

El expreso político explicó, en una entrevista con LA PRENSA, que la agresión en contra de su madre se dio cuando su progenitora escuchó que los cuatro sujetos empezaron a patear la puerta principal de la casa.

«Mi madre abrió una de las ventas de la casa y vio a los cuatro hombres encapuchados tirando todo y destrozando todo lo que hay en el porche de la casa. Tiraron una estufa en la que algunas veces cocina mi mamá, tiraban piedras y al ser increpados por mi madre, que les dijo «¿qué es lo que les pasa?» procedieron a amenazarla de muerte», lamentó Estrada.

Los sujetos, según el testimonio de Estrada, le dijeron a Yessenia Corea: «Venimos a matarla por ser la madre del golpista, el asesino, ese maldito de Bayron», mientras hacían ademanes con las armas blancas que portaban.

El ataque contra la familia Estrada Corea culminó cuando los vecinos, al escuchar los gritos de la madre del exprisionero político, empezaron a encender sus luces e increpar a los sujetos encapuchados.

El exreo afirmó que su madre teme que los parapolicías «la maten, que le peguen un balazo o una puñalada». Es por ello que exigió al régimen orteguista que «respeten nuestra integridad física y psicológica, que respeten nuestros derechos como ciudadanos. Somos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), exigimos que cumpla con sus deberes internacionales y nos proteja y no nos mande a agredir».

Casa por cárcel para opositores de Managua

El doctor José Luis Borge, nuevamente, denunció este domingo que la Policía Orteguista (PO) llegó hasta su hogar en labor de asedio e intimidación. No obstante, en esta ocasión explicó que la situación se ha puesto más crítica, pues los oficiales le prohíben la salida de su hogar, pese a que no enfrenta ningún proceso judicial y no tienen ninguna medida restrictiva judicialmente para circular fuera de su vivienda.

Borge, quien es miembro de la Unidad Médica Nicaragüense y de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), señaló que el asedio en su contra se intensificó en noviembre del año pasado, cuando brindó atención médica a las madres que decidieron iniciar huelga de hambre en demanda de la libertad de sus hijos encarcelados por la dictadura Ortega-Murillo.

«Hoy vinieron como a las 6:30 de la mañana y se colocó una patrulla frente a mi casa, ahora, prácticamente, vienen todos los sábados y domingos. Lo que hacen es que detienen el tráfico, la entrada al lugar es restringida, lo que hacen es impedir que salga de mi casa. Toman fotos de la casa, del vehículo, ellos dicen que tienen una orden, pero no dicen quién se las dio y cuando intento salir no me dejan salir, mientras ellos están aquí no dejan salir de la casa. No puedo salir si quiera a la casa de un vecino. Ellos prácticamente -cuando se apostan frente a mi casa- me tienen casa por cárcel y yo no he tenido ningún proceso para que me restrinjan la salida de mi casa», afirmó Borge a LA PRENSA.

El también vicepresidente de la Unidad Médica llamó a la Policía orteguista a «cesar el asedio y nos permitan que circulemos y hagamos nuestras actividades sin asedio e intimidación porque haber realizado actividades para atender a los heridos, durante la crisis, no es un delito por el que yo tenga que estar recibiendo asedio».

La PO también se presentó a la casa del excarcelado político Ricardo Baltodano entre las 7:40 y 7:50 de la mañana de este domingo. Baltodano explicó que una patrulla se apostó frente a su hogar y, dos horas después se retiraron, pero fueron relevados por otra patrulla con unos ocho oficiales que se formaron frente a su casa en labor de asedio e intimidación.

«Han tomado fotografías y ahora que vino su jefe me tomaron fotos y me filmaron», detalló el excarcelado político.

Baltodano calificó el actuar policial como «hostigamiento contra los opositores», puesto que hasta la fecha contabiliza que han llegado a asediar su casa en unas cuarenta ocasiones. «Ahora vienen todos los sábados y domingo», lamentó.