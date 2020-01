Justing Cano descubrió en la secundaria qué quería hacer el resto de su vida, más allá de donde lo llevara el futbol. Del segundo al cuarto año estudió en un colegio que le permitió sacar una carrera técnica: ingeniería agropecuaria, una profesión que lo recordó cuando estaba niño y su abuela (Verónica Gómez) lo llevaba a la finca de Ocotal donde empezó a gustarle el trabajo campo y los animales.

Era su primer año en la Juvenil Especial de Liga Primera y se convirtió en el máximo goleador de 2019. En el Apertura marcó ocho tantos con el Real Estelí y en el Clausura logró 2012, mientras integraba la Selección Sub-17, donde quedó a dos partidos de clasificar al Mundial, y formó parte del Real Estelí Sub-17 subcampeón del Torneo Interclubes de Uncaf. “Mi mamá (Criseyda Olivas), mi abuela y mi hermano (Nelson) me han apoya en los estudios y mi carrera como futbolista, son los que siempre están ahí conmigo”.

Cano, de 17 años, piensa que el futbol y los estudios van de la mano y quiere desarrollar ambos. Acaba de salir de secundaria y este año empezará a estudiar inglés, un asignatura que le gusta, para en 2021 buscar cómo empezar en la carrera que eligió. “Me ha gustado mucho saber del ganado y el campo. Mi familia paterna tiene finca y me gustaría ayudarles con el manejo de ella cuando saque mi carrera”, indica Cano, quien dice que su meta será luchar para tener su propia finca en el futuro y poner en práctica su profesión.

Voleibol le dio disciplina

Empezó a jugar futbol a los siete años en las pequeñas ligas del campo La Normal de Estelí. Asegura que desde ahí empezó a mostrar sus cualidades quedando como goleador siete veces con el equipo Sandino. Después pasó al Deportivo Romero porque todos sus compañeros se habían marchado al Real Estelí, que no tardó en incluir a sus filas en el 2015. “Yo debuté en la Copa Sandino 2015 pero a la mitad del año. No me escogieron al inicio, pero seguí entrenando y a mediado del torneo el profesor me metió y empecé a jugar”, cuenta.

La secundaria la estudió en un colegio que no practicaba mucho futbol, sino voleibol, otra disciplina que le apasiona. Señala que jugando este deporte tuvo su primer viaje fuera del país, a Panamá, pero aunque escogió el futbol le guarda mucho cariño. “El futbol y los estudios es lo primordial, el voleibol no es segunda opción, siempre lo voy a tener presente porque ahí aprendí la disciplina y la importancia del deporte”, sostiene el capitán del Estelí Juvenil.

Justing arrancó la pretemporada con el primer equipo del Real Estelí, sin embargo su meta es llegar a establecerse dentro de tres años. “Sé que no será fácil, con la ayuda de Dios todo se logra. El que tiene fe y humildad, que es la clave del éxito”, explica Cano, quien planea mantenerse estudiando y jugando. “Todos mis entrenadores me aconsejan que nunca deje los estudios porque después que dejemos de jugar una carrera nos servirá de mucho”.