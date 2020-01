Premian esfuerzo de peloteritos capitalinos

Cuando Everth Ugarte colocó la medalla de campeón en el pecho de su hijo, el peloterito Axel Nixander Ugarte Chavarría, un mar de emociones nubló no solo su mente y sus ojos, sino también su corazón.

“Como padre de familia me siento orgulloso de mi hijo Axel, pues poco a poco ha mejorado su bateo. Cuando yo era niño jugué beisbol, pero no tuve oportunidades como él y un día me prometí que cuando tuviera un hijo lo iba a inducir en el deporte, a él le ha gustado el beisbol y seguiré luchando por él. Como padre me emociona cada vez que conecta un hit, un jonrón e incluso cuando se poncha, pues así es el beisbol”, explica el papá de Axel.

Fue hace cinco años que Axel, de 13 años de edad, empezó a dar sus primeros pasos en el beisbol. Y tras debutar la temporada pasada con el equipo Coirsa, fue superándose poco a poco hasta ser el campeón bate en su categoría.

“Agradezco a Dios ser el campeón bate, antes me costaba batear pero fui superando mis miedos y entrené duro para mejorar. También practico taekwondo, pero me gusta más el beisbol, es mi pasión. Mi sueño es firmar y jugar en Grandes Ligas. Mi jugador favorito es Javier Báez (Chicago Cubs ). Si a uno le gusta el deporte puede combinarlo con los estudios, como lo hago yo”, agrega Axel, quien cubre primera base y receptoría y cuya mamá es Nubia Chavarría.

“Axel viene de una familia humilde y se ha ido esforzando poco a poco hasta ser campeón bate. Es un niño amigable. Tanto dentro como fuera de la cancha es muy disciplinado”, manifestó por su parte la entrenadora Angélica Ramírez.

Estimulados

Axel fue premiado este lunes, en el día de Reyes Magos, junto a más de 30 peloteritos que aglutina Coirsa, en las categorías Pee Wee, infantil A, infantil AA y juvenil A. Todos recibieron una medalla de manos de su principal apoyo, Fernando Guido. Luego degustaron un almuerzo junto a los padres de familia.

“Ya son 12 años al frente de los diversos equipos Coirsa. En el 2019 no nos fue tan bien, pero hemos tenido años de bendiciones y éxitos. El plan este año es crear la categoría juvenil AA. Entrenamos en el Estadio Roberto Clemente desde las dos de la tarde y las puertas están abiertas a los niños”, finalizó Ramírez.

Tanto Ramírez como Guido agradecidieron a los padres de familia por ser el principal motor y respaldo de sus hijos en la práctica del beisbol. Por su parte Guido, se comprometió a seguir apoyando a los niños en su desarrollo deportivo.