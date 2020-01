Bebidas y cigarrillos se encarecen en pleno inicio de año en Nicaragua por efecto de la reforma tributaria, mientras la dictadura se hace la «sorda» y «muda»

Ante la falta de respuesta del gobierno de abrir un canal para revisar los efectos de la reforma tributaria, que fue impuesta el año pasado, las bebidas subieron de precio a finales de diciembre mientras que los cigarrillos se encarecieron este mes, confirmó la Cámara de Comercio de Nicaragua y un sondeo realizado por LA PRENSA.

En la última semana de diciembre, los precios de las bebidas escalaron entre 5 y 20 por ciento, principalmente las gaseosas en plástico y los cigarrillos subieron este mes 25 por ciento, cuyo ajuste se suma al 210 por ciento registrado el año pasado, según confirmaron fuentes del sector.

Las empresas importadas y distribuidoras de bebidas habían mantenido los precios, pese a que la Dirección General de Asuntos Aduaneros (DGA) triplicó antojadizamente la carga impositiva hasta un 200 por ciento.

El sector esperaba desde el año pasado que el régimen de Daniel Ortega accediera a su petición de revisar el ajuste fiscal que les afectó, pero tras diez meses de sostener el costo adicional que se había generado con la reforma, decidieron trasladar el aumento al consumidor a finales de diciembre.

Lea además:Aduana de Nicaragua triplica el cobro de impuestos a empresas de bebidas

Carga era insostenible

“Al inicio (de la reforma) las bebidas se mantuvieron, algunas solo ajustaron el ISC (Impuesto Selectivo de Consumo), ahora me imagino que ya no lo pueden sostener y por eso hicieron este ajuste ahorita a inicios del año, hay que recordar que cada empresa por temas regionales tuvieron la esperanza que hubieran cambios, pero no fue sostenible en el tiempo”, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), Carmen Hilleprandt.

LA PRENSA hizo un recorrido por distintas agencias de bebidas y logró constatar que hubo un fuerte aumento y que se aplicó desde la última semana de diciembre. Por ejemplo la gaseosa de 500 mililitros o de medio litro, las 24 unidades antes costaban 405 córdobas y ahora se cotiza en 441 córdobas, es decir que aumentó un 8.8 por ciento. Con el aumento por unidad esta cuesta 18.3 córdobas y el precio sugerido al consumidor es de 24 córdobas.

En el caso de la gaseosa de 3 litros, una gaseosa muy consumida por los hogares, pasó de 324 a 341 córdobas la caja de seis unidades, 57 córdobas por unidad y su precio sugerido pasó de 60 a 65 córdobas.

Otro ejemplo del ajuste es que las gaseosas de 355 mililitro el paquete de 12 unidades pasó de 150 córdobas a 171 córdobas, es decir un alza de 14 por ciento, lo que a su vez afectará el precio al consumidor final.

En el caso de la leche hubo un aumento por unidad de un 11 por ciento, la bolsa de 12 unidades de litro de leche cuesta 240 córdobas antes costaba 216 córdobas, según dijeron los distribuidores de este producto consultados por LA PRENSA.

Lea también:Cobro aduanero pone en riesgo el abastecimiento de todo tipo de bebidas en Nicaragua

En algunos supermercados y pulperías el precio no ha variado porque tiene un inventario viejo, no obstante varias personas consultadas admitieron que en el próximo pedido estos productos vendrán más caros, lo que impactará a los consumidores. En el caso de las gaseosas, se conoció que el ajuste golpeó principalmente a las que se venden envasadas en plástico.

Israel Gutiérrez, quien atiende una agencia de lácteos en el mercado Iván Montenegro, sostuvo que ya esperaban este aumento en los precios.

“Ha habido un aumento en el precio de los lácteos que va de 5 al 12 por ciento con respecto al precio anterior, por ejemplo el medio litro de leche por unidad ha subido 3 córdobas, este aumento nosotros los esperábamos”, dijo Gutiérrez.

Puede interesarle:British American Tobacco: Nicaragua ahora es controlada por el contrabando de cigarrillos tras reforma tributaria

Consumidores los más afectados

Hilleprandt manifestó que ante la falta de respuesta del gobierno, los más afectados son los nicaragüenses, que ahora van a comprar menos estos productos o van a adquirir productos sustitutos más baratos.

“Esto trae una contracción mayor a la economía, el poder adquisitivo se reduce y si antes compra una gaseosa cada fin de semana ahora solo voy a comprar dos en el mes o van a comprar algo más barato, va incrementar el consumo de productos de menor calidad, lo que tiene un impacto en toda la familia”, dijo Hilleprandt.

La líder gremial dijo que antes de cerrar el año, ya habían incrementado el precio de los vinos y algunos licores, también como consecuencia del impacto de la reforma tributaria.

La presidenta de la Cámara de Comercio explicó que en el caso de las empresas al incrementar los precios de estos productos, corren el riesgo que las ventas caigan y si sucede eso estas van a buscar cómo hacerse pequeñas reduciendo su personal, lo que traería mayor desempleo.

Inicialmente las empresas que se unieron para que se anule este cobro arbitrario a las importaciones de bebidas fueron: Ensa, Lala, Dicegsa, Tampico, Naturas, Coca Cola, Compañía Cervecera de Nicaragua, entre otras que importan. Pero que hasta ahora no han recibido respuesta del Gobierno.

El primero en rechazar este cobro fue la Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo Masivo de Nicaragua (Adiprocnic) a través de un comunicado a finales de abril, donde dio a conocer que con la reforma fiscal se había triplicado el cobro, “poniendo en riesgo las importaciones, el abastecimiento de los productos y los precios de venta al consumidor”.

Lea además:Gerente de Batca: «Hemos encontrado heces de animales» en cigarros de contrabando y el Estado perderá C$800 millones en impuestos

Importación de bebidas aumenta la recaudación

De hecho el informe de ejecución presupuestaria de enero a septiembre de este año revela que el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) tuvo un incremento influencias por la recaudación en bebidas alcohólicas, cervezas, jugos, gaseosas y vinos.

“La recaudación por ISC de importaciones presenta un crecimiento de 58.8 por ciento y 1,221 millones de córdobas superior a la meta del presupuesto. El crecimiento de la recaudación del ISC por bienes importados respecto al 2018 fue de 1,206.9 millones de córdobas, determinado principalmente por el crecimiento en la recaudación de cervezas, jugos, gaseosas, vinos, bebidas alcohólicas y cigarrillos; todos estos bienes se encuentran afectos con la reforma a la LCT aplicada a partir del mes de marzo de 2019”, detalla el informe de ejecución presupuestaria a septiembre.

Cigarrillo incrementa un 25 por ciento

Pero además de las bebidas, a partir de este lunes los cigarrillos incrementaron un 25 por ciento en su carga impositiva, al ajustar la tasa 2,000 córdobas a 2,500 córdobas por millar importado. «Eso quedó contemplado en la reforma fiscal, sin embargo el sector esperaba una reforma a la ley y que este impuesto disminuyera», dijo Hilleprandt. Este ajuste impositivo será trasladado al consumidor final.

Antes de la reforma los cigarrillos estaban sujetos al Impuesto Específico al Consumo de Cigarrillo (IEC) y por cada mil unidades, las empresas pagaban al Fisco 644.38 córdobas. Cada año este impuesto era actualizado según el deslizamiento y el comportamiento de la inflación.

Esta reforma provocó que el contrabando de cigarrillo se disparara un 40 por ciento, lo que causó que el Estado dejará de percibir 800 millones de córdobas en impuestos por menores importaciones y ventas de este producto, según estimaciones de British American Tobacco Centroamérica (BATCA), la mayor distribuidora de este producto en Nicaragua.