“Yo no vengo a ser tu amiga… si te caigo bien o mal no me importa”. La respuesta de Danna Paola a un alumno de La Academia

La cantante y actriz Danna Paola, quien es juez del reality La Academia, explotó contra el alumno Gibrán por faltarle al respeto y llamarla “culera”.

Al finalizar el alumno su interpretación este domingo, Danna calificó su presentación como la mejor que ha tenido, sin embargo, terminó su comentario con un “tú dime, ¿así no soy culera contigo?”.

Lea también: Golden Globes 2020: estos son los ganadores de los premios a lo mejor de la televisión y el cine de Hollywood

Agregó: “No creas que no escucho todo lo que dicen tú y Francely (otra alumna) de mí en La Academia”. Expresó que no está de jurado para verse bonita, pues en sus 20 años de carrera nunca le ha faltado el respeto a nadie.

Gibrán le dijo cule$%&% a Danna Paola y ella no se quedó callada. ¡Todos merecen respeto! ¿Qué opinas sobre este comentario? #LaAcademiaProvoca 🧡 Ve aquí Azteca Uno en vivo y GRATIS ➞ https://t.co/CbfefQBmrE pic.twitter.com/oqGQwOCoMP — La Academia (@lacademiaazteca) January 6, 2020

«Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco, si te caigo bien o te caigo mal realmente no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente y los fans digan de ti o lo que realmente quieres crecer, entonces ninguna de nuestras críticas te importan o te hacen crecer; que triste por ti por qué yo no sé a qué regresaste a este proyecto, porque no has avanzado y no has hecho nada desde que regresaste. Hay mucha gente allá afuera que tiene mucho talento, que podría ocupar tu lugar; así que sí lo que yo te digo para ayudarte y hacerte crecer, te hace creer que soy culera contigo, lo siento mucho, yo no vine aquí a ser tu amiga, ni a decirte lo que realmente quieres escuchar», expresó.



La interprete de «Oye Pablo» y “Mala Fama” finalizó diciendo que, a partir de ese concierto, se guardará su crítica hacia ambos alumnos ya que, al parecer, son lo suficientemente experimentados y maduros para continuar recibiendo opiniones de profesionales que los quieren ver crecer.

Puede interesarle: Cantante nica “Del Fiero”, entre el hip hop y reguetón

Al final Danna Paola recordó a Lolita Cortés, quien era catalogada como la juez mala de La Academia, y pidió al público que dejara de votar por Gibrán. Eso pedía Cortés a los seguidores de Jolette.



El nombre de Danna Paola se convirtió en tendencia en Twitter. Luego de los numerosos memes y opiniones que se crearon en Internet ella misma compartió un mensaje donde dice que no le gusta quedarse callada y que “eso no quiere decir que no tenga humildad, que soy soberbia o que se me subió mi personaje a la cabeza, porque no es así”, puntualizó.

Danna Paola comenzó su carrera desde niña en telenovelas mexicanas como María Belén. Su más recientes apariciones son kas series José José y Élite, ambas transmitidas en Netflix.