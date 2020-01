«No he podido regresar a trabajar», relata el joven que sufrió una brutal golpiza en un bar de Managua

Quince días después de la brutal golpiza que recibió Luis Alejandro González Larios, de 24 años, en el bar El Barril, en la Zona Hippos, Managua, el joven sigue recuperándose en su casa sin poder retornar a su trabajo. González todavía tiene algunos moretones en su rostro y los ojos “inyectados” de sangre. La inflamación de su cara ha bajado gradualmente.

El joven fue atacado a puñetazos y patadas por tres sujetos, primero dentro del bar, y luego en la calle. La golpiza fue grabada en celulares y se volvió viral en las redes sociales.

El hecho ocurrió la madrugada del 22 de diciembre de 2019. Un día después la Policía presentó a los agresores, identificados como Bryan Javier Prado Hernández, de 18 años y Carlos Alberto Muñoz Bermúdez, de 20. Un tercer sujeto sigue prófugo, Horacio Antonio Hernández Araica, alias «El Pirri».

González Larios contó que se encontraba en la barra del bar y los sujetos llegaron con una actitud pleitista. «Luego se fueron y llegaron repartiendo golpes. De hecho a mí me golpearon adentro. Ya en la parte de afuera no recuerdo, solamente me acuerdo de los golpes de adentro. Ya afuera no recuerdo nada”, cuenta el joven, quien es barbero.

González dice que no conocía a ninguno de los sujetos. Debido a las lesiones, el joven no ha podido trabajar, lo que le ha ocasionado pérdida de dinero. “Perdí mis mejores días de trabajo en diciembre, y ahorita estoy sin trabajar”, se lamenta la víctima.

Debido a los golpes, la vista la tiene afectada. Hoy se dirigía al Instituto de Medicina Legal (IML), donde entregaría la epicrisis que le extendió el hospital, para que la añadan el dictamen médico al expediente de la acusación.

Dos agresores ya se encuentran en prisión

A Luis Alejandro no le han notificado nada del proceso judicial contra los dos detenidos. LA PRENSA conoció que Bryan Prado Hernández y Carlos Muñoz Bermúdez,, dos de los presuntos agresores, quedaron en prisión preventiva después que el juez admitiera la acusación por el delito de homicidio frustrado.

Los atacantes fueron llevados a los Juzgados el pasado 25 de diciembre y la audiencia inicial quedó programada para el 17 de enero.

Según la acusación de la Fiscalía, Bryan Prado Hernández es asesor de bienes raíces y Carlos Alberto Muñoz Bermúdez, técnico de taller de soldadura.

Para el tercer acusado, Horacio Antonio Hernández Araica, alias «El Pirri», el juez giró orden de captura.

En su acusación la Fiscalía adjuntó una memoria SD de 16 GB donde van los videos que lograron captar los testigos con sus celulares.

Tiene que ver a neurocirujano

Uno de los abogados defensores adujo en la audiencia que las lesiones no pusieron en riesgo de muerte a la víctima, por lo que el delito no debería ser homicidio frustrado, pero el juez desestimó esta solicitud agregando que el peritaje realizado recomienda que el joven tiene que ser valorado por neurocirugía y oftalmología.

El documento de la Fiscalía también establece que Bryan Padro Hernández llegó hasta la barra del bar y empujó a la víctima, iniciándose una discusión. Luego Bryan le dio un golpe en la cara a Luis Alejandro y este cayó, aprovechando los otros dos sujetos para golpearlo.

Los trabajadores de seguridad del bar intervinieron, «evitando esa agresión, pero sacan a la víctima fuera del local por la puerta principal», cita el la acusación del Ministerio Público.

El mismo documento refiera que cuando salieron a la calle, Luis Alejandro hizo una llamada telefónica. En ese momento, también fue expulsado Bryan Padro, lo que la víctima aprovechó lo golpearlo dos veces, ya en las afueras del bar. En ese momento salieron los acompañantes de Bryan Padro y Horacio Hernández Araica, alias «El Pirri», aprovecha y le realiza la llave al cuello conocida como El Popo, arrastrándolo hasta el centro de la calle y ahí es en fue cuando entre los tres sujetos lo golpean con puñetazos y patadas, hasta que la víctima quedó inconsciente.