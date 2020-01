El Real Estelí confía en seguir haciendo un buen papel en la Liga de Campeones de Baloncesto de las Américas (BCL Americas, por sus siglas en inglés). El Tren del Norte es consciente que tendrá un reto más complicado en los cuartos de final contra Instituto de Córdoba, de Argentina, y por eso contrató al capitán de Dominicana Víctor Liz, un jugador llamado a marcar diferencia.

Liz, de 33 años, compareció este martes por primera vez en conferencia de prensa y aseguró que llegó a Nicaragua conociendo el reto que significaba venir a jugar al Tren del Norte en un deporte en el que no tiene mucho recorrido. “Es un reto personal venir a Nicaragua y formar parte del Real Estelí. Es algo grande para mi carrera, vine con un reto, vine a trabajar, a buscar esa oportunidad de ganar, si este equipo se lo merece y Dios nos permita dar ese paso”, expuso el escolta de 1.86 metros.

Los estelianos viajarán este viernes para disputar el primer compromiso de tres, que está programado para el 14 de enero. “Estamos por un buen camino, con un buen equipo. Esperamos que a partir de hoy empecemos a encontrar la química bien temprano, porque tenemos un partido importante en Argentina y nos quedan tres días para seguir entrenando y acoplando al equipo, en busca de lo que nosotros queremos”.

¿Qué sabía del Real Estelí y el baloncesto nicaragüense?, se le consultó a Liz. “No tenía un concepto de la liga de aquí. Cuando me llamaron me puse en contacto con algunos jugadores que han estado por aquí y empecé a ver los últimos partidos de México y a partir de eso empieza la motivación para venir”.

“Estuve hablando con mi agente y César Fornos (dirigente de baloncesto) durante varios días sobre venir a Nicaragua porque no se habla mucho de ella. Mucha gente me preguntaba a qué venía y les expliqué que era a jugar baloncesto. Como mucha gente pensaba que no podía venir, lo tomé como un reto porque venía a una liga (BCL Americas) de mucho prestigio”, apuntó Liz.

Serán más fuertes

Dalton Cacho señaló que los partidos no serán fáciles pero con el aporte de Liz y el otro refuerzo norteamericano AJ Davis, el plantel está más compacto. “Los nuevos integrantes son grandes jugadores, han estado en grandes niveles del baloncesto. Estamos enfocados en trabajar para ganar esos partidos. Estos días en los entrenamientos el equipo se ha visto mucho mejor, hemos venido con las ansias de entrenar fuerte e ir a Argentina a buscar la victoria”.

El entrenador David Rosario también es optimista para el desafío. Aseguró que quinteto abrir está casi listo, con Liz, Jezreel de Jesús y Christopher Gastón a la cabeza. Las únicas dudas son Davis/Cacho y Bartelí/ Jeleel Akindele, porque todos han estado bien en los entrenamientos.