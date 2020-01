Pentágono confirma más de una docena de misiles contra dos bases militares en Irak que albergan tropas estadounidenses

Las bases militares de Ain Al-Asad y Erbil, en Irak, donde se encuentran tropas estadounidenses, fue atacada este martes con más de una docena de misiles lanzados por Irán, en respuesta por la muerte del general de las Fuerzas Quds, Qasem Soleimani, en un ataque de Estados Unidos, informó el Pentágono estadounidense a través de un comunicado.

Jonathan Hoffman, asistente del Secretario de Defensa para Asuntos Públicos, declaró en el comunicado que «está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y apuntaron al menos a dos bases militares iraquíes que albergan al personal militar y de la coalición estadounidense en Al-Assad e Erbil».

Además, el Pentágono aseguró que están «trabajando en evaluaciones iniciales de daños de batalla» al mismo tiempo que advirtió que «tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal, socios y aliados de Estados Unidos en la región».

Se esperaba que el presidente Trump, quien se encontraba reunido con los miembros de su gabinete, brindara un mensaje a la nación sobre los ataques de Irán. Sin embargo, minutos después, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Trump no se dirigiría a la nación.

Primeramente, un alto funcionario estadounidense había confirmado el ataque iraní a un periodista del Washingtong Post, a quien detalló que la base fue alcanzada por al menos seis misiles de corto alcance. Sin embargo, otros medios estadounidenses hablaban de al menos diez misiles los que impactaron en la base iraquí.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, aseguró que el mandatario estadounidense se encuentra monitoreando lo ocurrido. «Somos conscientes de los informes de ataques contra instalaciones estadounidenses en Irak. El Presidente ha sido informado y está monitoreando la situación de cerca y consultando con su equipo de seguridad nacional», dijo Grisham.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.

— Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020