Fallece Elizabeth Wurtzel: Una chica que pasó por el purgatorio de la depresión y un cáncer de mama

La escritora y periodista estadounidense Elizabeth Wurtzel celebrada por su novela autobiográfica “Nación Prozac”, falleció a causa de un cáncer de mamá el cual se hizo metástasis en su cerebro, dieron a conocer diversos medios estadounidenses y de otros países.

El New York Times, destacó que la autora se volvió célebre por su novela autobiográfica sobre la depresión “Nación Prozac”, que publicó hace 27 años y que se “convirtió en una referencia cultural y parte de una nueva ola de escritura de confesiones».

Al contrario de sus posteriores publicaciones: «Bitch: In Praise of Difficult Women» (1998); «More, Now, Again: A Memoir of Addiction» (2001); «The Secret of Life: Commonsense Advice for Uncommon Women» (2004), las que nunca alcanzaron los meritos de su primer libro que logró posicionarse como un icono de la Generación X.

Su celebrada novela sobre la depresión

“Nación Prozac”, fue llevada al cine en 2001 por el director Erik Skjoldbjaerg con moderado éxito. En sus páginas la escritora cuenta sobre su dramática desde su etapa escolar, sus confesiones de autolesiones, el consumo de drogas y sus intentos de suicidio.

“Nación Prozac”, fue diagnosticada con cáncer de mama con el cual batalló en los últimos cuatro años; se realizó una doble mastectomía en busca de salvar su vida, no obstante una metástasis en el cerebro le ocasionó la muerte el 7 de enero.

Su célebre novela publicada en 1994, cuenta para controlar la depresión usaba el medicamento Prozac, el le fue recetado por los médicos para luchar con sus crónicas depresiones. Wurtzel nacida en Nueva York en 1967, padecía de la depresión desde la primaria.

Su obra “deja al lector con el poderoso retrato del viaje de ida y vuelta de una chica por el purgatorio de la depresión», escribió New York Times, en la reseña que popularizó la obra.

