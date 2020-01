Katia Cardenal y sus 40 años en la música: «No he dejado morir la esperanza / De tejer las banderas / De borrar las fronteras»

«No he dejado morir la esperanza / De tejer las banderas / De borrar las fronteras / De cruzar las barreras del odio / Y la guerra sanar con mi canto», dice un parte la letra de la canción «Allá», escrita por la Katia Cardenal en Noruega y que estrenará en su gira de conciertos por seis países para conmemorar el 40 aniversario de su inicio en la música y de la creación del Dúo Guardabarranco en 1980, junto a su hermano Salvador Cardenal.

Durante esta gira internacional, Katia estará acompañada en la guitarra por su hija Nina Cardenal; e interpretará temas nuevos inspirados en la dura crisis de Nicaragua y su salida del país hace 18 meses, canciones como: “Madre en tu día”, “No volveré” y “Allá” que fueron escritas en Noruega, país donde reside actualmente.

Para conmemorar los 40 años en la música del Dúo Guardabarranco, Katia explica que el repertorio de los conciertos abarcará además canciones de éxitos del dúo que forman su discografía de 12 álbumes grabados en los 30 años que estuvieron juntos, desde el 8 de febrero de 1980 hasta la muerte de Salvador, el 8 de marzo del 2010”.

La última vez que Salvador Cardenal cantó

La artista también recordó que la última vez que cantaron juntos fue la noche del 8 de febrero del 2010: “Hicimos una reunión en su casa con amigos músicos a pesar de una fiebre que lo tenía muy mal, para celebrar los 30 años del Dúo”.

En ese entonces, Salvador había ido con sus dos hijos a nadar al lago Cocibolca, y les enseñó la isla donde habían vivido 5 años (en la década de los 90), y donde compuso canciones celebradas como “Casa abierta” y “Mi luna”, rememora la artista emotivamente.

Fue como su despedida con la naturaleza, familia, y el cierre de la impresionante historia de su vida en la música y como un ser humano sensible, artista y creador:

“Al parecer en el catéter que tenía en la mano por la diálisis que recibía desde hacía nueve meses, debido a la enfermedad que le acosó por 10 años, (crioglobulibemia), le entró una bacteria y por eso tenía fiebre esa noche. Al día siguiente, se internó en el hospital y moriría un mes después de septicemia”, revela Katia. Este 8 de marzo “se cumplen 10 años desde su muerte”, agrega la artista al recordar esta triste y dolorosa fecha. No obstante su música y memoria sigue viva.

La escuchó cantar y le dijo “hagamos un dúo”

“Serán 40 años desde aquella primera vez que nos presentamos en público, tímidamente pero con una llama en el corazón que sigue ardiendo” evoca con nostalgia y viva pasión la cantautora.

El próximo 8 de febrero del 2020, Katia conmemorará esta histórica fecha que marca el inicio de su vida en la música. “40 años es una vida entera, me siento feliz, feliz de poder hacer lo que me gusta, de haber sabido desde tan joven cual era mi vocación y mi talento”, confiesa la artista.

Asimismo destacó que ser “músico y ser mujer es un reto muy interesante que me ha mantenido despierta a lo largo de mi carrera todos los días”.

También recordó que desde niña se lanzó sin mucho titubeo “a este océano de posibilidades sin salvavidas”. Fue así con este espíritu y tesón comenzó a cantar hace 42 años en el coro del colegio Teresiano.

Ese mismo año, en 1978, su hermano Salvador se había ido a estudiar para ser sacerdote jesuita a Panamá. Dos años después se reencontraron, se identificaron como músicos, le escuchó cantar y le dijo “hagamos un dúo”, revela Katia fue este maravilloso encuentro que los hizo inseparables.

Además con Salvador compartió sus composiciones, sus pensamientos y sentir. “El dejó el sacerdocio pero no su vocación de predicar por un mundo mejor. Soñamos con una sociedad más justa, compasión, hermandad y solidaridad eran nuestras banderas”, reflexiona Katia cuatro décadas después.

Asimismo comentó que se siente afortunada de haber compartido su carrera con uno de los mejores compositores contemporáneos de Nicaragua y que “él confiara en que nuestras voces fundidas servirían para cantarle a nuestra única casa, el Planeta tierra”.

Porqué usaron el nombre del guardabarranco para el dúo

Otro elemento, pero simbólico que destacó Katia durante esta entrevista, fue el haber elegido el nombre de nuestra ave nacional, el guardabarranco: “El pájaro que en su nombre mismo pregona su quehacer, el pájaro que muere si se encierra en una jaula sigue siendo la mía, después de su muerte, sigue presente en mi voz y en sus canciones, que siempre las llevo conmigo”, refiere.

Su gira de conciertos

Esta gira internacional por 6 países, entre ellos de México, Estados Unidos y Centroamérica, contempla en su programa 12 presentaciones. Estas iniciarán el 19 de enero en el Foro del Tejedor, en Ciudad de México; seguirán el 30 de este mismo mes en Santé, en Tegucigalpa, Honduras.

Continuarán el 5 de febrero en Trovajazz, en Guatemala. El 8 del mes en el Auditorio Ignacio Ellacuria, de la Universidad Centroamericana de San Salvador, El Salvador; el 11 en The Music Instrument Museum en Phoenix; el 12 en Green Valley Community Performance and Arts Center.

El 13 en Tucson; el 15 en San Francisco, California; el 22 el Blackerby Hall, en Austin. Esta gira cerrará con dos presentaciones el 28 y 29, en Mundoloco, San José, Costa Rica. Acompañarán a la cantautora, los cantantes, Elsa Basil y Perrozompopo.

La artista además nos compartió la letra de su canción “Allá”, donde expresa su sentir de estar lejos de su país desde hace año y medio; asimismo anunció que “está canción estará en todas las plataformas digitales a finales del mes de enero 2020”.

“Allá”

Letra: Katia Cardenal

Música: Nina y Alex Cardenal

He dejado mi casa, mis gatos

La arboleda en el fondo del patio

Y la flor de una noche

Que aparece en enero

y se esconde en abril.

He dejado la piedra quemada

El azufre por las madrugadas

Despertando volcanes

Que parece que duermen

si se asoma el sol.

Pero no he dejado mis sueños

No he dejado morir la esperanza

De tejer las banderas

De borrar las fronteras

De cruzar las barreras del odio

Y la guerra sanar con mi canto

Lo que llevo conmigo

vive aquí como vive allá.

He dejado mi almohada guardada

El ropero y la llave olvidada

Miles de quiebraplatas

A mi madre y mi hermana

con miedo en la piel.

Pero no he dejado mis sueños

No he dejado morir la esperanza

De tejer las banderas

De borrar las fronteras

De cruzar las barreras del odio

Y la guerra sanar con mi canto

Lo que llevo conmigo

vive aquí como vive allá.