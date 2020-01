Desde hace ocho años, la vida del bicampeón de baloncesto paracentroamericano pinolero Aron Stuar Cruz Ruiz, de 36 años de edad, cambió por completo. Un día, Aron se despertó y vio que ya no tenía su pie izquierdo y asegura que solo quería morir. Sin embargo, tras meses de mucho tormento, encontró una luz en su familia, su fe y el baloncesto.

Desde que era un niño, Aron relata que se sintió atrapado por el baloncesto. Siendo un chavalo empezó a trabajar en una zona franca y los fines de semana jugaba su deporte favorito. Y como todo joven de su edad también se daba su tiempo para salir con los amigos.

“Esto me pasó en un pleito, no de pandillas, sino de guaro. Eso fue un siete de diciembre hace ocho años. Se armó un pleito y salí ‘agarrando raid’, me dieron un machetazo en mi pie que me afectó el tendón y las venas. El pie se me puso morado, me dio gangrena”, lamentó Aron.

Desde entonces la vida del atleta, nacido en el Municipio de Ciudad Sandino, no fue la misma.

“Al comienzo fue duro perder mi pie. Me deprimí mucho, quería morir, no era el mismo varón de antes. Mi madre (Francisca Ruiz, ya fallecida) oraba mucho por mí. Yo no salía de la casa, me daba pena que la gente me mirara. Ahora todo eso está superado, vencí esos tormentos”, agregó Cruz, esposo y padre de familia.

Seis años de ser parte de la Selección Nacional

Desde hace seis años a Cruz se le ve representar a Nicaragua con la Selección Nacional de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas. Su buena estatura, fortaleza, carácter y buen tiro lo han convertido en titular en la posición pívot.

“En medio de esta circunstancia, Dios me tenía preparado este destino. Dios ha sido bueno conmigo, permitió que yo viviera y visitara varios países por medio del baloncesto, fue algo que nunca pensé. Agradezco también a Yadira Araica (q.e.p.d.) quien me habló del baloncesto sobre sillas de ruedas y me trajo al parque Luis Alfonso”, contó Aron.

Además de jugar baloncesto, Aron trabaja todos los días en una mototaxi, que le permite llevar los alimentos a su hogar.

“Trabajo desde las seis de la mañana todos los días. Con esto le doy de comer a mis hijos, mi esposa y sostengo mi hogar. Al que esté pasando algo similar a mí, le digo que la vida sigue, que se puede salir adelante, el deporte es algo motivador, lleguen al parque a jugar que le ayudaremos”, finalizó Cruz, quien perdió a su madrecita a finales del 2019.

Aron nació producto del amor entre Francisca Ruiz (q.e.p.d.) y José Cruz. Aron tiene cinco hermanos más, incluyendo una mujer.

Sus sueños

En los Juegos Paracentroamericanos realizados en enero del 2018 en Managua, Aaron Cruz conquistó su segunda medalla de oro con la Selección Nacional de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas.

En su casa, Aron atesora varias medallas logradas en competencias tanto nacionales como internacionales al igual que trofeos, como el último conquistado en diciembre del 2019 en Guatemala en el II Campeonato Centroamericano de Clubes de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas Asodedis Vida, en donde fue elegido el Jugador Más Valioso tras coronarse con Nicaragua.

«Hace como 12 años Aron llegó al parque Luis Alfonso y no tenía mucha capacidad, condiciones ni conocimiento técnico, pero aprendió de esa generación de basquetbolistas con las que se encontró. Aron es amputado y recuerdo no tenía sillas. Para entrenar se movilizaba en bus desde Ciudad Sandino hasta Managua. Aron ha participado en eventos Centroamericanos, Panamericanos y se ha destacado. Aron es la prueba de que si una persona tiene carácter y deseos de superación, puede salir adelante. Aron es humilde, tiene carácter, pero es sereno. Juega al más del ciento por ciento y juega limpio. Es un jugador integral pues anota, bloquea, asiste, ayuda a sus compañeros en zona de conflicto en la cancha y lleva el balón «, confesó Tomas Hernández, entrenador de la Selección Nacional de Baloncesto sobre Sillas de Ruedas.

El sueño de Cruz es tener un día su propia mototaxi, seguir representando a Nicaragua hasta que Dios se lo permita y apoyar a sus hijos para que sigan estudiando.