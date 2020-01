Thor combate los incendios en Australia donando un millón de dólares

El actor de Thor, Chris Hemsworth, anunció a través de sus redes sociales que junto a su familia donaron un millón de dólares para combatir los incendios forestales en Australia. El actor es esposo de la actriz Elsa Pataky, con quien tiene tres hijos: India, Tristan y Sasha.

Hemsworth motivó en su cuenta de Instagram a realizar donaciones en favor de Australia. También agradeció los esfuerzos realizados por los grupos de atención y rescate.

“En mi biografía, he agregado enlaces para apoyar a los bomberos y a las organizaciones benéficas que están trabajando para brindar apoyo y alivio durante este momento devastador”, dijo.

«También quiero darle las gracias a todos aquellos que mandan deseos y donaciones desde distintos rincones del planeta. Realmente cada contribución hace una diferencia, así que no dejen de hacerlo. Los amo», finalizó.

El actor volverá a dar vida al popular Vengador en el cuarto episodio de su franquicia: “Thor: Love and Thunder”, acompañado de una heroína que también ostentará el título de dios del trueno y estará interpretada por Natalie Portman.

Celeste Barber, comediante australiana, ha recaudado más de 26 millones de dólares en menos de una semana para ayudar a combatir los incendios forestales que mataron a más de 20 personas y quemaron miles de hectáreas.

Asimismo, Nicole Kidman y su esposo Keith Urban donaron 500.000 dólares al Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur. Las cantantes Kylie Minogue y Pink también donaron 500.000 dólares a los esfuerzos de lucha contra incendios.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp

