Donald Trump confirma que no hay soldados muertos tras ataque de Irán y anuncia más sanciones económicas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los ataques de Irán a dos de sus bases militares no mató a ningún estadounidense y anunció más sanciones económicas.

«Ningún estadounidense resultó herido en el ataque de anoche por el régimen iraní. No sufrimos víctimas», aseguró Trump en una conferencia de prensa este miércoles.

El presidente además dijo que «Irán parece estar retirándose, lo cual es algo bueno para todas las partes interesadas y algo muy bueno para el mundo».

El conflicto con Irán ha escalado desde que Estados Unidos asesinó al general de las Fuerzas Quds, Qasem Soleimani, el pasado viernes 3 de enero.

Trump reiteró su posición de que “a Irán nunca se le permitirá tener un arma nuclear» y agregó que los estadounidenses deberían estar “extremadamente agradecidos y felices» con el resultado.

El mandatario pidió además a las potencias mundiales, como el Reino Unido, Francia y Rusia, que rompan con el acuerdo nuclear de 2015 con Irán para renegociar un nuevo pacto. «Debemos trabajar todos juntos hacia un acuerdo con Irán que haga el mundo un lugar más seguro y pacífico».

El ataque del martes fue con más de una docena de misiles lanzados por Irán a las bases militares Ain Al-Asad y Erbil, en Irak, donde se encuentran tropas estadounidenses ocurrió la noche de este martes.

El Pentágono estadounidense informó a través de un comunicado que «tomaremos todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal, socios y aliados de Estados Unidos en la región».

La noche del martes el presidente confirmó en su cuenta de Twitter: «Misiles lanzados desde Irán en dos bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de víctimas y daños que tienen lugar ahora. ¡Hasta aquí todo bien! ¡Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia! Haré una declaración mañana por la mañana».

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020