«Nos faltan 65»: excarcelados exigen la libertad de todos los presos políticos

La llamada banda de Los Aguadores, compuesta por 16 presos políticos excarcelados el pasado 30 de diciembre, reafirmaron este miércoles su posición de seguir demandando la liberación de los al menos 65 presos políticos que continúan en la cárceles del Nicaragua.

«Al igual que en el 2018, nos sigue movilizando la demanda de justicia y democracia, por eso hoy reafirmanos que seguiremos firmes en nuestras exigencias y que seguiremos apoyando los esfuerzos unificados de la agrupaciones de víctimas y familiares», manifestaron en un comunicado leído en conferencia de prensa en Managua.

La mayoría de Los Aguadores son jóvenes menores de 30 años, que fueron detenidos en Masaya el pasado 14 de noviembre, cuando llevaban agua a la iglesia San Miguel Arcángel, donde estaba un grupo de familiares de presos políticos haciendo huelga de hambre por la liberación de sus hijos. Trece de ellos son activistas opositores, organizados en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Estuvieron 46 días presos en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocida como el Chipote 2.

En Nicaragua, desde el 18 de abril de 2018, las personas que protestan contra el régimen de Daniel Ortega son detenidas y acusadas de crimen organizado, asesinado, tenencia ilegal de armas, narcotráfico y otra serie de delitos.

Los Aguadores fueron excarcelados en un grupo de 91 presos políticos, bajo el régimen de convivencia familiar. Todavía tienen abierto el proceso judicial en su contra, por la acusación de la Fiscalía de tenencia ilegal de armas. El juicio de Los Aguadores está convocado para el próximo 30 de enero.

Los excarcelados rechazan el proceso judicial en su contra, porque aseguran que lo que estaban haciendo es un acto de solidaridad no un delito.

Policía les regresó cuatro vehículos

Los activistas dijeron que la Policía les regresó los cuatro vehículos en los que se movilizaban la noche que fueron detenidos, pero con daños y deterioros que no tenían antes de la detención. Denunciaron que no les han devuelto otras pertenencias.

«El día dos de enero nos entregaron nuestros vehículos, bastante deteriorados y nos hacen falta muchas más pertenencia todavía, pero quedaron como prueba. Esto no quiere decir que esto es lo típico o lo normal que se ha seguido. En el país hay ONG (organizaciones no gubernamentales) que no se les ha regresado su sede y canales de televisión tomados por la Policía», manifestó la excarcelada Ivania Álvarez.

También denunciaron la agresión con la que fueron detenidos, el maltrato que recibieron en la cárcel y la falta de atención médica.