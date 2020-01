A un año de la muerte de su madre, el exreo político Chester Membreño cuenta cómo recibió la noticia en la prisión

Chester Membreño logró visitar la tumba de su madre después de diez días que lo excarcelaron. No lo hizo antes por el asedio policial. La visita ocurrió un jueves de junio de 2019, él sintió que conversó con ella, que reflexionaron juntos y que por fin lograron darse aquel adiós retrasado.

Este jueves 9 de enero se cumple un año de la muerte de doña Aura Cela Palacios García, de 68 años, quien nunca dejó de demandar la libertad de su hijo. Ese mismo día, Membreño esperaba en los juzgados de Managua, aislado de todos y sin comer, que leyeran su sentencia en la que lo condenaban a 30 años de prisión por terrorismo, robo agravado, entorpecimiento al servicio público y lesiones psicológicas. No tenía idea de lo que había pasado.

Eran casi las 6:00 p.m. del 10 de enero cuando Membreño se enteró del fallecimiento de su mamá, un preso le gritó a través de la cañería de agua potable, que sirve como medio de comunicación, la noticia. Después, otros reos lo confirmaron por medio del Canal 10, que transmitía las imágenes del sepelio. Él trató de auxiliarse de un espejo para intentar ver las noticias, sacó por la hendidura de su puerta el vidrio, este reflejó las imágenes y así lo corroboró.

También grabó un video que se publicó en redes sociales, a través del que pedía más detalles de la muerte.

La última vez que vio a su progenitora fue el 15 de noviembre de 2018, estaban separados por un vidrio, solo se comunicaban por teléfono, debido a que él estaba en una celda de máxima seguridad. A las visitas especiales de Navidad y Año Nuevo de 2018 ella no logró llegar. Estaba enferma y su padre le informó que le estaban haciendo unos exámenes.

El exreo sabía que la salud de su mamá estaba débil. Además de los malestares propios por padecer diabetes durante doce años, se sumaba el estrés que vivió cuando fanáticos orteguistas llegaron a quemarle la casa, posterior a la ejecución de la primera parte de la «operación limpieza» en la ciudad de Masaya, y después, cuando él fue encarcelado de forma arbitraria.

En el sepelio, Iván Membreño, papá de Chester, aseguró que su esposa sufría de un aneurisma en la arteria aorta (ensanchamiento o dilatación de la arteria), la operarían a finales de enero, pero la arteria se reventó.

A un año de su partida, Chester Membreño, abogado de profesión, relata que hay momentos en los que siente que ella llegará a su casa, o que debe llamarla para preguntarle cómo se encuentra. Son episodios que poco a poco se van superando, cuenta.

Supo que una prima llamó al sistema penitenciario para valorar si él podría asistir al sepelio, pero no pasó nada. Explica que lo único que le dijo el director de máxima seguridad, Roberto Guevara, fue que esa decisión no estaba dentro de sus facultades. Él cuenta que no concebía la realidad de lo que estaba pasando, y que lo relacionaba con una pesadilla, de la que alguien lo despertaría para decirle que su mamá seguía viva.

En un gesto de solidaridad, los demás reos políticos oraron por él y la memoria de su mamá, cantaron alabanzas cristianas para tratar de darle fortaleza por su pérdida.

No hubo permiso

Al menos cuatro presos políticos tuvieron que padecer el dolor de perder a sus madres y no poder despedirse de ellas. En tres casos se hicieron las gestiones correspondientes para que estos asistieran a las honras fúnebres, pero las autoridades no lo permitieron.