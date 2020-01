Delincuentes asaltan y secuestran a una joven para abusarla sexualmente en las cercanías del Lago de Managua

Una joven trabajadora fue asaltada por dos delincuentes que se movilizaban en moto y luego la obligaron a montarse al vehículo y la secuestraron para abusar sexualmente de ella.

El hecho ocurrió en un barrio del Distrito Dos de Managua, la mañana del domingo, alrededor de las 5:40 a.m.

Según vecinos, nadie vio el hecho, pero se enteraron porque alrededor de las 7:30 de la mañana llegó la Policía para realizar las pesquisas acompañados de la joven.

Luego se enteraron que el robo y secuestro quedó grabado en las cámaras de seguridad de un negocio de extintores.

Uno de los trabajadores comentó que el guarda de seguridad escuchó un grito, pero no salió por temor a que se metieran a robar al negocio.

Fue forzada a montarse en la moto

La joven fue llevada por los delincuentes a una zona cercana al Lago de Managua, donde abusaron de ella. En un video que circula en redes sociales se observa que durante el atraco ella tiró el celular para que se lo llevaran los ladrones, pero luego el conductor de la moto dio la vuelta y el otro la amenazó para que se subiera al vehículo.

«Esta calle se ha vuelto bien peligrosa. Hace dos semanas también en moto asaltaron a un trabajador de Casa Pellas. No sé si serán los mismos malvados”, dijo la vecina Yamileth Carballo.

“En la noche es oscuro aquí, es la robadera. Por eso yo ya no saco mi venta temprano, porque ni más rica ni más pobre me voy a hacer, ya no puedo sacarla temprano”, agregó la mujer.

Más asaltos en la zona

En el sitio donde fue interceptada la joven es una acera que da a una bodega. Enfrente hay viviendas, pero a esa hora todo mundo dormía, sobre todo porque fue en domingo.

Carballo relata que ese día ella no vende, por lo que se levantó más tarde y solo vio a los policías investigando. “Hace dos semanas también asaltaron a un trabajador de la empresa (de extintores) y andaban en moto también”, agregó la vecina. Dijo que a raíz del suceso, la joven no ha vuelto a pasar por la zona.