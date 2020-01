Bajo un proceso plagado de ilegalidades el autoconvocado Mauricio José Valencia, secuestrado el 2 de julio de 2019 fue declarado culpable, esta tarde, por tráfico y tenencia ilegal de armas y explosivos (bombas artesanales molotov) por el juez William López, de Masaya.

Según la abogada Nohemí Guerrero, el expediente fue inventado por la Fiscalía y la Policía porque éste ha participado en protestas sociales. Entre las irregularidades destacan que la acusación señala hora y lugar distinto a la detención, ya que este fue detenido en su casa de habitación y en la acusación dice que fue en la vía pública.

La hora de la supuesta detención según acusación no concuerda porque a eso de las 1:30 p.m Valencia ya estaba detenido, y no en la calle. Las actas de las supuestas diligencias investigativas estaban firmadas por gente que no las practicó, agregó la abogada.

«La cadena de custodia de la prueba fue violentada porque las supuestas bombas molotov no fueron llevadas al juicio y la policía supuestamente las destruyó sin presencia del juez ni de las partes, por tanto el proceso es ilegal, nulo todo el procedimiento», dijo Guerrero.

Mauricio Javier Valencia fue detenido en su casa en el Reparto Fátima y según la acusación lo detuvieron en el barrio San Fernando, del puente de San Ramón una cuadra al este en Masaya, lo cual es falso afirman sus familiares que todo el tiempo permanecieron en las afueras de los juzgados.

El próximo 14 de enero, se realizará el debate sobre la pena a imponer, dijo Guerrero, de la Unidad de Defensa Jurídica.

Expediente fue boleado de Masaya a Managua y viceversa

La abogada Guerrero incidentó de nulidad absoluta porque el expediente fue trasladado por supuesta trascendencia nacional a Managua por orden judicial, y posteriormente el Ministerio Público de Masaya realizó un incidente de incompetencia de jurisdicción por juez natural, y le dieron cabida contrario, a los pedidos de los abogados defensores que nunca les dan la razón, dijo la abogada. De esta forma fue que el expediente fue regresado a Masaya.

«Todo esto se ha cuestionado, sobre todo porque ya transcurrió el término máximo para la duración del proceso y todavía sigue detenido», agregó Guerrero.