«Me tenés harto que estés hablando mal del comandante. Te voy a matar». La amenaza de un parapolicía contra el opositor Eliseo Núñez

El político opositor Eliseo Núñez Morales denunció que fue amenazado de muerte por el parapolicía Eliseo Ramírez, quien es reconocido en la ciudad de Masaya como el brazo derecho del comisionado Ramón Avellán contras las protestas ciudadanas. La agresión a Núñez sucedió este 8 de enero en la propia casa de habitación del opositor en Masaya, a la que intentó ingresar el parapolicía Ramírez.

«Te voy a matar porque ya nos tenés harto con lo que hablas contra el comandante» fueron las palabras, que afirmó Núñez, le dijo el parapolicía Ramírez.

Según el relato de lo sucedido, en la mañana de este miércoles Núñez estaba conversando con dos vecinos cuando vieron desembocar un vehículo donde iban Eliseo Ramírez y dos personas más, que no fueron identificadas. Ramírez se bajó del carro y sacó su arma con la que amenazó directamente al opositor Núñez.

«Me amenazó de muerte e intentó entrar a mi casa. Eliseo Ramírez sacó su pistola y amenazó con matarme porque mucho hablo contra su comandante», es parte de la denuncia hecha por el Núñez, quien es exdiputado.

Sentado el la acera con 2 vecinos se apareció el Paramilitar Elíseo Ramírez, me amenizó de muerte e intento entrar a mi casa, dis que por qué mucho hablo, ni modo tendré que seguir hablando. — Eliseo Fabio Nunez M (@eliseonunez) January 8, 2020

«Eliseo Ramírez es el parapolicía civil más emblemático de la ciudad de Masaya pues es considerado el brazo derecho del comisionado Ramón Avellán, por haber ejecutado los ataques a las protestas y las amenazas a gran parte de los estudiantes y los demás ciudadanos de Masaya en las protestas», denunció Núñez, quien es parte del Frente Amplio por la Democracia (FAD), una agrupación opositora al régimen orteguista.

Núñez Morales habría confrontado al parapolicía Ramírez a pesar de que le apuntaba con una pistola. «¿Qué ganás con esto? Le dije. Me respondió «gano que te callés, me tenés harto que estés hablando mal del comandante», afirmó el político opositor que le repitió Ramírez.

A pesar de la agresión Eliseo Núñez logró entrar a su casa. Sin embargo el parapolicía Ramírez «se abalanzó sobre la puerta de la entrada para entrar», pero no pudo hacerlo. Pateó la puerta y dio varios golpes con la cacha de la pistola, mientras seguía gritando que mataría a Núñez Morales para silenciarlo por las denuncias que hace contra los crímenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

«Más que una amenaza, es un homicidio frustrado porque Eliseo Ramírez flanqueó el arma para disparar», dijo Núñez quien es abogado.

El FAD es parte de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) que junto a más de noventa organizaciones sociales y políticas mantienen resistencia contra la dictadura de Ortega y Murillo exigiendo justicia, libertad y democracia.

Núñez Morales no interpuso la denuncia contra Eliseo Ramírez porque considera que al ser éste subalterno del segundo jefe de la Policía Orteguista (PO), comisionado Ramón Avellán, goza de protección y no habrían una investigación del caso, pero hizo pública la agresión para evidenciar el caso.

Ramón Avellán fue sancionado por Estados Unidos (EE.UU.) por dirigir la represión sangrienta contra el pueblo de Masaya y otros departamentos durante los meses más fuertes de las manifestaciones de la ciudadanía, iniciadas en abril del 2018, contra el régimen de Ortega y Murillo. Al comisionado Avellán se le responsabiliza por la muerte de 107 nicaragüenses durante la represión en contra de los manifestantes.

A pesar de las amenazas Núñez aseguró que seguirá denunciando «los atropellos y crímenes del régimen». «En Masaya siempre se ha sabido que nosotros somos opositores al régimen. Eliseo Ramírez, no termina a entender por qué seguimos vivos, si denunciamos públicamente la represión del régimen. Pero nada me callará. No voy a bajar mi frente y diré lo que pienso siempre. No se puede perder esta lucha, puedes sufrir consecuencias, tiene que tener claro Ortega que no ganará esta lucha matando, porque la lucha es más allá de una persona, es de país por ser libre.

Las turbas, parapolicías y la Policía Orteguista (PO) mantiene el asedio, hostigamiento, amenazas y secuestros contra excarcelados políticos, así como familiares de los 65 reos políticos aun encarcelados, pero también se extiende a todos los opositores que abiertamente critican la represión y demanda elecciones libres y justicia para las víctimas de la masacre.

La intensificación de las agresiones de los grupos de choque y la PO contra los opositores para Eliseo Núñez «es parte de la desesperación de Ortega de que mira que luego de dos años, la crisis se ha institucionalizado, porque sabe que no podrá salir de la crisis, si no a través de la salida de su gobierno».