Veterinario leonés fabrica sillas de ruedas para animales discapacitados

Un gatito que el veterinario Mariano Mendoza Munguía rescató junto a unos amigos, fue el inicio de una gran idea para ayudar a otros animalitos.

Al gato lo llamaron Yellow e iba a ser sacrificado. Mendoza se ofreció a hacerlo. El felino no podía caminar porque tenía fractura múltiple de cadera. “En el momento que se iba a poner a dormir, ya uno como que se encariñó mucho y yo no pude, me temblaban las manos, sentía una impotencia”, recuerda el joven de 28 años.

Así que decidió adoptarlo y darle todos sus cuidados. Fue de esa manera en que se le ocurrió hacerle una silla de ruedas para que Yellow pudiera movilizarse. Vio algunos videos en YouTube, invirtió unos 600 córdobas solo en materiales y se puso manos a la obra. Pasó todo un día fabricando la rústica silla de ruedas con tubos PVC y dos rueditas.

Así inició su travesía. De eso ya pasaron dos años y nueve meses, y ahora ha elaborado 31 sillas de ruedas ortopédicas, solo una de estas ha sido para gato, el resto para perros.

Lastimosamente Yellow falleció, ya que tuvo un ataque al corazón. Pero al publicar en Facebook la silla que le había fabricado a su mascota, Mendoza recibió mensajes de varias partes en Nicaragua. “Hubo bastante gente que se sentía alegre que se estaba haciendo eso. Allí se me ocurrió ampliar esto. Yo no me daba cuenta cuántos animales inválidos hay en Nicaragua”, comenta el leonés.

“Empecé a trabajar y buscar apoyo, y encontré el apoyo de un amigo, él patrocinó cinco sillas ortopédicas, me dijo ‘buscate los cinco pacientes’”, cuenta Mendoza.

Por encargo

Ahora a Mendoza le han solicitado trabajos desde Managua, Masaya, Jinotepe, Granada, Chinandega y el propio León, donde reside.

“A medida que voy haciendo más he ido mejorando bastante el sistema. La silla es más estética, presentable, un poco más bajo el costo, más cómoda, el animal no se estresa mucho”, comenta el veterinario.

Mendoza explica que la silla no es una prótesis de una extremidad, por lo que el animal no puede andarla todo el tiempo. “Eso es en dependencia del paciente, del perrito cómo va a tolerar el tiempo. Él está iniciando una etapa donde está fortaleciendo sus extremidades anteriores. Esa es parte de la terapia, aunque no pueda andar, él está parado y por ende, él está haciéndose una fisioterapia autónoma”.

“Tengo unos pacientes que apenas les pongo la silla se adaptan y andan tranquilamente, hay otros que pasan horas, un día o dos días para que se puedan adaptar y andar correctamente”, agrega.

Cuando alguien está interesado en una silla de ruedas, se contacta a Mendoza y este tiene que tomar las medidas del animal. Entonces el costo varía si el dueño del perro o gato lo lleva hasta la clínica del veterinario en la Villa 23 de Julio o Mendoza viaja hasta la ciudad donde está el paciente.

Por el momento, tiene disponibles tres tamaños, una para gato, de cual no ha definido completamente el precio, pero por la que hizo en León cobró 28 dólares. La estándar, que es para perros de hasta 40 libras, en León cuesta 58 dólares; si toca ir a algún departamento es otro precio. Después de tardar un día haciendo una silla de ruedas, ahora le toma entre tres y cuatro horas.

Mayoría de pacientes fueron atropellados

La mayoría de los pacientes que ha atendido el veterinario Mariano Mendoza, han quedado sin movilidad por atropellos, otros porque tienen displacia de cadera, hernias discales o lumbares, o porque les dio distemper. “Una de las buenas cosas que he experimentado, es que de todos los pacientes como siete han logrado caminar, han dejado la silla de ruedas. No caminan naturalmente, pero lo han logrado”.